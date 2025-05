Adiós a la renovación automática de suscripciones en Netflix y Spotify: estas son las claves para no evitar cobros indeseados

Publicado el 09 may 2025, 17:36

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pondrá fin a la renovación automática de aquellos contratos de duración determinada que se suscriben, por ejemplo, a través del móvil con aplicaciones y que están sujetos a renovación. Las nuevas condiciones obligarán a informar con antelación a los usuarios para evitar cargos inesperados.

Esta iniciativa tiene como finalidad principal impedir que los usuarios continúen pagando por servicios que ya no desean o que incluso han olvidado haber contratado. Por ello, los contratos con una duración determinada que se renuevan de forma automática deberán incorporar un aviso previo al consumidor, en el que se le informe sobre la fecha de vencimiento del contrato, las implicaciones de no cancelar la renovación y la opción de no seguir con el servicio.

Esta nueva medida, integrada en la futura Ley de Atención al Consumidor, marcará un antes y un después para quienes utilizan servicios digitales de suscripción. El departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy ha detallado que "las empresas deberán informar al consumidor con quince días de antelación, de forma previa al vencimiento del plazo para comunicar la voluntad de no renovación".

Las paltaformas deberán modificar sus condiciones

La nueva regulación impacta de forma directa a las plataformas de streaming y a las aplicaciones móviles de pago, incluidas aquellas que ofrecen pruebas gratuitas por tiempo limitado. Habitualmente, estos servicios se inician sin coste durante el primer mes, pero pasan a ser de pago de forma automática, sin que el usuario reciba un aviso previo. Con la nueva norma, esta práctica se modificará de manera significativa.

Esta nueva medida implica otras obligaciones relevantes para reforzar los derechos de los consumidores. Para destacar, estará prohibido ser atendido telefónicamente por un sistema automático y que esta llamada deberá ser atendida en un tiempo inferior a los tres minutos. La empatía y la paciencia son dos valores que el ser humano ha ido perdiendo con el impacto de la globalización de la tecnología. De este modo, con este nuevo servicio se garantiza un trato más humano y eficaz, algo que el usuario venía reclamando en diferentes ámbitos de la sociedad en los últimos tiempos.

¿qué plataformas se van a ver afectadas?