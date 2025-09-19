David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, sobre el interior de la Casa Blanca: "Uno de los sitios más vigilados"

¿Alguna vez te has preguntado cómo es por dentro la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de Estados Unidos? Sus pasillos, sus salas de reuniones, los despachos donde se toman decisiones que afectan a millones de personas, sus baños…

David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, ha recorrido sus secretos, desde las estrictas medidas de seguridad de su entrada, hasta los rincones más curiosos y desconocidos que solo unos pocos privilegiados han podido visitar.

la entrada más vigilada del mundo

El control de seguridad que da acceso a este edifico es más sofisticado incluso que el de un aeropuerto, dice Alandete: "Desde el momento en el que entras en la plaza que está enfrente de la Casa Blanca, hay unas farolas. Si te fijas, cada una tiene dos cámaras que parecen de tráfico, pero en realidad son de reconocimiento facial. Y estás siendo reconocido desde el momento en que entras".

A estas cámaras de vigilancia hay que sumar los francotiradores que hay apostados en el tejado del edificio y los agentes del servicio secreto. Pero no son las únicas medidas. Los periodistas que acceden a la Casa Blanca llevan unas credenciales que tienen un chip y un PIN.

"Es una de las credenciales más codiciadas del mundo", asegura David, quien recuerda que "una vez la llevaba visible mientras caminaba por la calle y me vino un agente del servicio secreto y me gritó: 'Esconde eso, te lo vamos a quitar'. No puedes mostrarlo hasta que no llegues a la puerta porque temen que te lo roben. Cada credencial va asociada a tu reconocimiento facial, a tu ficha policial del FBI y al pin que te han asignado, pero aún así no es suficiente".

la era trump

La Casa Blanca es mucho más que su fachada de columnas. En su interior alberga 132 habitaciones, 35 cuartos de baño, 60 escaleras y siete ascensores, repartidos entre zonas abiertas al público, oficinas, apartamentos privados y subterráneos secretos.

Cada rincón tiene su historia: en los pasillos, por ejemplo, cuelgan los retratos de los antiguos presidentes de los Estados Unidos, mientras que las salas de recepción conservan la elegancia de décadas de protocolos diplomáticos. Según Alandete, "la Casa Blanca tiene una de las mayores cocinas de Washington, tiene también una floristería, una carpintería, una marquetería...".

Trump ha dejado su sello personal en numerosos detalles. La Rosaleda, antes un césped, ahora está pavimentada con mármol y granito blanco. El despacho oval, corazón de la Casa Blanca, ha sido rodeado de oro y decorado con objetos y fotografías que reflejan su paso por la presidencia.

Alandete señala que "Trump ha llenado todo de fotos suyas. Estoy rodeado por unos 30 Trumps". En la sala Levinski, utilizada históricamente por Bill Clinton, ha instalado estanterías con gorras, camisetas y recuerdos de su campaña, transformando la estancia en una especie de tienda de souvenirs para quienes visitan la residencia.

"Entras ahora y lo que hay son unas baldas y llenas de gorras rojas con el lema 'Make America great again', camisetas, pisapapeles, todo con el nombre de Donald Trump. Cuando alguien viene de visita -explica Alandete-, Trump le da gorras de regalo y ellos se las llevan. Es como si fuera una tienda de souvenires del presidente de los Estados Unidos dentro de la Casa Blanca".

Las áreas de prensa y oficinas muestran otra faceta de la vida en el poder. El "Lower Press" alberga al equipo de comunicación, con su office donde los periodistas pueden tomar un café de la cafetera regalada por Tom Hanks y George Cloney.