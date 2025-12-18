El Corte Inglés propone maridajes exclusivos para acertar en los menús de esta Navidad

La Navidad ya está aquí y, con ella, las esperadas reuniones familiares en torno a la mesa. Preparar el pavo, el cordero o el marisco es un ritual, pero la elección de los vinos sigue siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza. ¿Tinto, blanco, espumoso? ¿Qué va mejor con cada plato? Para despejar todas las dudas y evitar las típicas disputas con el "cuñado enterado", el Club del Gourmet de El Corte Inglés presenta una selección de maridajes exclusivos pensados para acertar al 100% en los menús de estas fiestas. Alfredo Garrote, responsable del Club del Gourmet de Preciados, en Madrid, desvela las claves para convertir cualquier cena o comida en una experiencia gastronómica memorable.

La regla de oro: que te guste a ti

Ante la abrumadora oferta de más de 4.000 referencias en la bodega de El Corte Inglés, la primera recomendación de Garrote es sorprendentemente sencilla. "Muchas veces nos centramos en que el maridaje tiene que ser algo que ya tenemos marcado, pero no. Realmente, lo que tenemos que buscar es, en primer lugar, algo que nos guste", señala el experto. A partir de esa premisa, se abre un mundo de posibilidades para explorar. Por ejemplo, para una tradicional tabla de quesos de distintas intensidades, la sugerencia es un tinto con cuerpo como Alión, de Ribera del Duero, un vino perteneciente a Vega Sicilia que "va a maridar de manera extraordinaria con quesos, especialmente si son curados".

Alión, de Ribera del Duero

Para acompañar un buen jamón ibérico, Garrote propone romper con la idea del tinto y optar por "un vino de crianza biológica, como un fino de Tradición, que con esas notas salinas y almendradas va a hacer un conjunto perfecto". Esta elección demuestra que las normas clásicas están para revisarse y adaptarse al gusto personal y a la búsqueda de nuevas sensaciones en el paladar.

Fino de Tradición

Rompiendo las normas: blancos con carne y burbujas con pescado

El mantra de "blanco para el pescado y tinto para la carne" ha quedado obsoleto. Alfredo Garrote anima a experimentar y descubrir combinaciones que, a priori, pueden parecer atrevidas. Para un pescado graso como el salmón ahumado, por ejemplo, la recomendación es un vino con burbujas. Un espumoso, como un champagne Laurent-Perrier Brut Millésimé, es ideal, ya que la efervescencia "nos va a limpiar mucho el paladar y nos va a acompañar con esas notas grasas que va a tener el salmón", explica. Esta combinación realza la textura del pescado y prepara la boca para el siguiente bocado.

La versatilidad de los blancos también permite llevarlos al terreno de las carnes. Lejos de ser una norma estricta, la elección del vino depende más del tipo de elaboración y de la intensidad del plato. "Si nos vamos a cualquiera de los vinos blancos con barrica que tenemos, podemos combinarlo con una carne blanca, con ternera o con cerdo, por ejemplo", afirma Garrote. Un ejemplo es el Roda I Blanco 2021, un vino exclusivo elaborado en Bodegas Roda que demuestra el potencial de los blancos más estructurados.

Roda I Blanco 2021

Platos principales y un final dulce

Para los platos principales más tradicionales de la Navidad, las recomendaciones se afinan. En el caso de las aves, como la pularda o el capón, "yo me iría a un vino tinto joven, suave, fresco, con un tanino que no esté especialmente marcado", sugiere el experto, proponiendo como ejemplo el Gonzaga que elaboran en exclusiva para el club. Si en la mesa el protagonista es el cordero asado, se necesita un vino con más estructura. "Allí ya nos vamos a un vino con mayor cuerpo, con un tanino firme. Por ejemplo, este Ribera del Duero, este Dominio de Ecología, es maravilloso", detalla.

Don PX de Montilla-Moriles

El broche final de la velada, los postres, a menudo se queda sin acompañamiento por desconocimiento. Garrote ofrece dos alternativas para dulces como el panettone o el roscón. La primera es un vino dulce, como un Don PX de Montilla-Moriles, una joya enológica de venta exclusiva en El Corte Inglés que es "espectacular". La segunda opción es "volver a la burbuja, para que nos vaya limpiando el paladar y nos haga seguir disfrutando". En el Club del Gourmet, todo el equipo de profesionales está disponible para ofrecer asesoramiento personalizado y garantizar que cada cliente encuentre el vino perfecto para triunfar en estas fiestas, incluyendo opciones especiales como vinos sin alcohol, veganos o sin azúcar.