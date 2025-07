Conoce al director de un periódico de Ciudad Real y la colaboración que hace le lleva años más tarde a un regalo de millones de euros

Hay pequeños gestos en nuestra vida que la cambian por completo. Y no, no se trata de una hipérbole, sino que, muchas veces, los detalles marcan el camino por el que vamos a transitar. Como cuando un pequeño cambio laboral supone encontrar al amor de tu vida, o cuando hablar con una persona en una fiesta supone encontrar un nuevo trabajo.

Pequeñas decisiones que, aunque en el momento no lo vemos, nos reportan una experiencia vital necesaria y grandes alegrías. Alegrías que pueden llevarte a ser más feliz de lo que nunca llegaste a imaginar y a conocer a personalidades con las que nunca soñaste estar.

Es algo de lo que puede dar perfecta fe Antonio García-Rayo, un célebre periodista de Daimiel, en Ciudad Real, al que la vida le ha llevado hasta Hollywood solo con un regalo que le hicieron sus padres y con conocer a una persona importante de la provincia.

Vayamos por partes. Y es que su historia comienza en Ciudad Real cuando el cine estaba copado por películas del oeste y por el glamour de las grandes actrices y sus cautivadores looks.

A Antonio la vida le empezó a cambiar cuando sus padres le hicieron un regalo a los 8 años: una cámara donde poner las películas y verlas a su gusto. Ahí fue cuando descubrió una gran pasión: el cine.

Algo que corroboraría después, cuando le regalaron una cámara de fotos de usar y tirar. Solo con eso sabía que su vida tenía que estar enfocada en el séptimo arte. Sin embargo, algo se le cruzó en el camino que hizo que dieran sus aspiraciones un pequeño giro que le cambiaría la vida.

El director de un periódico y una colaboración que le cambió la vida

Con su cámara de fotos en mano, Antonio sabía que lo que tenía que hacer era contar historias, y esto apenas con 15 años. Por eso mismo, con la bravura que otorga la juventud, le sugirió a una periodista de su ciudad escribir reportajes en su diario.

Embelesada por su arrojo, le presentó al director del periódico, la histórica publicación Lanza, de la provincia de Ciudad Real. Y él, lejos de amilanarse a pesar de su edad, le propuso un reportaje que le cambiaría la vida, como él contaba en 'La Tarde'.

Antonio García-Rayo

“Le digo, 'fíjate, ¿te parece bien que haga un reportaje sobre las carencias económicas, no políticas, sino económicas de la provincia de Ciudad Real?' Pues sí, me quedó mirando y dijo, 'este es un loco, pues adelante'. Me dijo que sí, y entonces, durante un mes y medio, estuve recorriéndome la provincia de Ciudad Real, en autostop, en autobuses” recordaba.

Poco a poco fue conociendo a más y más periodistas y haciendo más temas, y eso, sin saberlo, le estaba cambiando su curso vital. Aupado por su experiencia, decidió escribir y continuar su experiencia fuera de España, llegando a vivir en Roma durante tres años. Ahí, por fin, dio rienda suelta a su carrera periodística enfocada en el cine.

Un regalo de millones de euros

Era en Roma donde se cocía el buen cine de la época, donde los directores despuntaban y los decorados servían para películas icónicas, y ahí fue donde Antonio quiso estar. Con su perspicacia y valentía que le habían acompañado desde la adolescencia, fue abriéndose hueco entre los entendidos del séptimo arte.

Él recordaba que ahí había apenas periodistas y, eso, unido a su talento, propició que le fueran invitando a eventos y rodajes. Así conoció al cineasta Vittorio de Sica, alguien que se convirtió en un gran amigo suyo.

Con esos contactos, llegó a conocer a Luis Buñuel, para el que sobran las descripciones. Con él también entabló una buena relación, y eso le llevó a recibir un regalo que a día de hoy cuesta millones de euros. Tras un acto homenaje, decidió pedirle algo muy importante.

Alamy Stock Photo Luis Buñuel

“Y entonces, bajó, siguió la fiesta, ¿cuándo se va? Y hasta a punto de subir al avión, a las escaleras, y yo lo único que le dije 'Luis, me gustaría que me hicieras un regalo, me gustaría que me regalaras una cosa'. ¿El qué? Le dije: 'tu bastón'. Toma, y me lo dio” explicaba.

Un regalo que cuesta millones pero, sobre todo, que tiene un gran valor emocional. Ha hecho entrevistas a cientos de cineastas y actores, y se ha caracterizado por su excelente pluma en el séptimo arte, pero, él también es un gran coleccionista. Y, a pesar de estar jubilado, no ha dejado de dedicarse a la escritura, la comunicación y el cine. Que mucha falta hace.