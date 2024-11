Deja Barcelona para ir a Londres, se mete en un rodaje de cine y se queda de piedra con el favor que le piden: le persigue siempre

Seamos sinceros, eso de buscar trabajo es una tarea más que complicada. Elaborar bien tu currículum y tus perfiles en diferentes aplicaciones de búsqueda de trabajo, mandarlos a diferentes empresas, hacer un sinfín de entrevistas y estar pendiente de diferentes procesos, es cansado.

Por no hablar de que tienes que encontrar una oferta acorde a tu formación y a lo que esperas para poder vivir. No es tarea fácil, de hecho es un trabajo en sí mismo, y a menudo puede resultar frustrante.

Y es que, en muchas ocasiones, cansado de tanto proceso y de no encontrar lo que esperas, tienes que cambiar un poco tu dirección profesional y ajustarte a otros puestos sin desarrollar tu especialidad. A veces, incluso, tienes que abandonar tu ciudad y buscarte las habichuelas en otro lugar.

Esto es lo que le ha pasado al protagonista de la nueva historia de Javi Nieves que, desesperado por no encontrar su lugar en el mundo, abandonó su casa para buscarse la vida fuera de ella.

Una mudanza que le ha llevado hasta Hollywood

Él se llama Alexis Continente y tiene uno de esos trabajos soñados por todos. Pero vayamos por partes, porque todo comenzó cuando, este estilista, decidió abandonar su Barcelona natal para buscar nuevos horizontes.

Él, como contaba en 'La Tarde', sentía que a sus 30 años, “se le pasaba el tren”. Por eso mismo, cansado de no encontrar su lugar, decidió dejar Barcelona y mudarse a Londres. Ahí, empezó a trabajar en un salón de peluquería. “Me fui como siendo un 'ahora o nunca'” contaba.

Ahí, peinando a distintas personas, conoció a alguien que se dedicaba al cine. Preguntó si él podía introducirse en ese mundo, pero, como contaba, “la respuesta fue no. Insistí y acabé yendo por tener experiencia, los primeros días fue gratis y de ahí las puertas se abrieron y empecé a trabajar cobrando” contaba.

Sin embargo, su gran oportunidad no llegaría hasta dentro de unos meses, cuando se encontró en la ciudad con el rodaje de 'Thor'. Una película en la que participaban Chris Hemsworth y Natalie Portman.

Alamy Stock Photo Natalie Portman y Chris Hemsworth en 'Thor'

A ellos, directamente, no los conoció, y quien le pidió un favor personal fue la madre de la actriz. Ese favor, cambiaría para siempre su vida.

Y es que la mujer le pidió que le cambiase el color de pelo. Ella quedó tan contenta que, a la propia Natalie Portman le recomendó que pasase por las manos de Alexis. “Ahí estaba Natalie Portman. Le hice el color a ella, luego a Chris y poco a poco fui haciendo muchas películas” contaba.

Así, poco a poco, comenzó su andadura que le llevó directamente a Hollywood, a trabajar en las mejores películas, especialmente, esas que son de época.

Las anécdotas más especiales con invitados de lujo

Natalie Portman, Chris Hemswort, Penélope Cruzo Adam Driver son algunos de los nombres ilustres a los que Alexis tiene el lujo de peinar y de trabajar con ellos.

Sin embargo, esto no ha sido nada fácil, ya que su trabajo requiere una elaboración minuciosa y muchas, muchas horas de rodaje. Cuenta, de hecho, que el mayor desafío en su oficio fue con la película 'Ferrari'.

Protagonizada por Penélope Cruz y Adam Driver, llegaron a tener jornadas de rodaje de más de 21 horas. El reto, envejecer unos cuantos años a Adam Driver para convertirlo en Enzo Ferrari.

“Usamos piezas de silicona, pelucas de cabello blanco...Para crear el look le teníamos que dedicar 4 horas. Tuvimos jornadas de 21 horas” explicaba.

Alamy Stock Photo Adam Driver como Enzo Ferrari en 'Ferrari'

Y es que su trabajo consiste, de hecho, en recrear looks de época, algo muy complejo. “Me he especializado en películas de época o fantasía, y requiere pelucas. Todo empieza con el guion, una vez leído, empezamos a analizar la parte técnica y qué es necesario para conseguir todo lo que nos imaginamos. Son pelucas hechas a mano, muy costosas de pelo natural, puede pasar de 12 a 25.000 euros, y un actor igual tiene ocho pelucas” especificaba.

Gracias a su increíble trabajo, ha podido trabajar con actores imponentes y directores de la talla de Ridley Scott. Y sí, por supuesto, atesora anécdotas con verdaderas estrellas.

“Cuando presentamos Ferrari en el Festival de Venecia, yo iba con Adam a la alfombra roja, después de la película me quedé descolgado porque había mucha prensa. Me quedé con mi mujer y apareció Michael Mann y me dijo que me subiera en su barco, y digo “pero, ¿qué estoy haciendo aquí?” Nos llevó por el canal privado para una fiesta que él mismo había organizado” contaba entre risas.