El compuesto que podría ser clave en la lucha contra el cáncer, según una doctora: “Disminuye las recaídas y mejora la supervivencia”
Alexandra explica el papel que desempeña esta vitamina tanto en nuestro sistema inmunitario como en la lucha contra el cáncer
Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
Entre las muchas cosas positivas que nos ofrece el verano, está una mayor exposición a la luz solar, especialmente entre los meses de marzo y octubre. Esto nos permite acumular unos niveles más altos de vitamina D, ya que su importancia es clave para nuestros huesos, para el funcionamiento de nuestro sistema inmune e incluso puede llegar a desempeñar un papel clave frente al cáncer.
La dieta y el sol como fuentes principales
La doctora Alexandra Henríquez señala que la vitamina D se puede conseguir a través de dos fuentes principales: los alimentos y la exposición al sol. Estos alimentos son “los pescados, sobre todo los pescados grasos”, ejemplifica.
Sin embargo, esta vitamina tiene su origen en la exposición solar: “Cuando los rayos inciden a nivel de la piel, interactúa con un precursor, que es el colesterol”, comienza explicando. El colesterol se transforma en el colecalciferol, “lo que llamamos en la epidermis a nivel cutáneo, que es el precursor o la vitamina D como la conocemos”, enfatiza la experta. Una vez que se activa a nivel del hígado y “una segunda activación a nivel del riñón, ya tenemos la vitamina D”, concluye.
Este proceso, aunque es fundamental, tiene una limitación y es que es una hormona-vitamina que sube muy despacio y baja muy rápido. Según explica la doctora, “la vitamina D activa en sangre está más o menos seis u ocho horas y la almacenada dura unos 20 días”, es decir, que la que produce nuestro organismo es la que va a consumir “durante ese día”.
El papel de la vitamina D en la lucha contra el cáncer
Independientemente de la importancia que tiene para regular la salud ósea, la vitamina D juega un papel fundamental en la salud cardiovascular, siendo un “gran protector y un antiproliferativo frente al cáncer”, afirma la experta. En el ámbito de la ginecología es tan importante que ella misma confiesa que “se ha demostrado que disminuye o evita el crecimiento de los miomas, esos famosos tumores benignos que aparecen en el útero de las mujeres”.
Alexandra recalca la importancia de esta vitamina en la endometriosis, siendo contundente: “Hay que tener los niveles de vitamina D suficientemente altos, porque nuestras defensas van a activarse con unos niveles suficientemente altos”.
Suplementos y vitamina K2
Una de las recomendaciones que solemos escuchar, es combinar esta vitamina D junto a la vitamina K2. Esta última es la que evita “que se formen, lo que llamamos placas de ateroma o la rigidez de las arterias”, afirma. Además, es la que ayuda a que el calcio se dirija hacia el hueso, y podemos encontrarla “en todos los fermentos y verduras de hoja verde”.