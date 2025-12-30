Aureliano Moret, restaurador profesional: "La restauración de Cecilia Jiménez del Ecce Homo de Borja fue lamentable, nos puso en el mapa de una manera negativa"

El reciente fallecimiento de Cecilia Jiménez, la pintora aficionada que acometió la restauración del Ecce Homo de Borja, ha reabierto el debate sobre las intervenciones en el patrimonio artístico. En el programa 'La Tarde' de COPE, Israel Remuiñán y Jon Uriarte, en su sección 'Te doy mi palabra', han analizado el fenómeno que, pese al estupor inicial, convirtió la obra en un foco turístico mundial y en un inesperado motor económico para la localidad.

Una intervención «lamentable»

El restaurador profesional y profesor Aureliano Moret ha sido tajante al calificar el trabajo de Jiménez. Invitado en el programa, ha afirmado que la palabra que le viene a la mente es "lamentable", y ha añadido: "Hablando con amigos de otros países, sobre todo holandeses y demás, digamos que esto nos puso en el mapa de una manera un poco, bueno, pues mal". Moret considera que estos trabajos no profesionales perjudican la imagen de la restauración en España.

Un restaurador titulado, no va a aparecer nunca en las noticias, sino para algo bueno"

Restaurar no es ser «manitas»

Moret ha insistido en la necesidad de una formación reglada para acometer estos trabajos, diferenciando las reparaciones domésticas de la intervención en arte. "Los restauradores deberíamos de tener todos una titulación oficial", ha explicado. Según él, "si pretendiendo arreglar la lavadora me la cargo, pues no pasa nada, compro otro y ya está, pero si lo que me cargo es una obra de arte, a veces hay que ser un poquito prudentes".

EFE / Toni Galán Cecilia Giménez con su 'Ecce Homo'

El experto ha comparado el proceso con un diagnóstico médico, donde cada obra es "como un enfermo que llega al hospital" y requiere un estudio previo. Ha destacado la importancia de documentarlo todo y ha sentenciado que "no puedes ir a piñón en esta profesión". Moret subraya que un profesional no protagoniza polémicas, ya que lo que hizo Cecilia no fue una restauración: "Un restaurador titulado, no va a aparecer nunca en las noticias, sino para algo bueno".

Otros casos polémicos

El caso del Ecce Homo no es único. Moret ha recordado otras intervenciones controvertidas como la talla de San Jorge de Estella (Navarra), que fue repintada con colores vivos. También se ha mencionado el debate nacional que generó la restauración de la Esperanza Macarena de Sevilla, donde parte de los fieles consideraron que había perdido su esencia: "La veo entera cambiada, su mirada no es la misma de antes", lamentaba una devota.

Esa no es Macarena"

Sevilla feliz con la vuelta de la Macarena

El restaurador también ha reflexionado sobre la percepción del público, que a veces se acostumbra a una imagen deteriorada de la obra, como ocurrió con la Capilla Sixtina, que causó revuelo porque la gente "se había acostumbrado a verla sucia". El desafío, explica, es respetar el envejecimiento natural de la pieza, un concepto conocido como "pátina".

A pesar de la deficiente técnica, Moret ha admitido que el Ecce Homo original sí tenía un "margen de mejora grande". Paradójicamente, la fallida intervención convirtió al santuario en un fenómeno. Tal como se ha recordado en el espacio de 'La Tarde', el lugar alcanzó las 300.000 visitas anuales, y los ingresos se destinaron a fines sociales, demostrando cómo un error puede transformarse en un inesperado éxito popular.