Jorge Alcalde, divulgador científico, revela la ciencia de la Navidad: por qué las luces, los olores y los regalos nos hacen felices
En una charla reveladora en ‘La Tarde’ de COPE junto a Pilar García Muñiz, el experto desentraña los secretos neuronales detrás de estas fiestas. Desde la atracción hipnótica de las luces hasta el poder evocador de los aromas, la Navidad no es solo magia, sino un festín para nuestro cerebro. Alcalde fusiona ciencia y emoción para explicar por qué diciembre nos inunda de alegría.
Los humanos somos "un poquito fototropos", como explica Alcalde, atraídos inevitablemente por la luminosidad que estimula nuestras neuronas y libera dopamina, la hormona de la felicidad. Esta tradición de iluminar árboles y calles remonta al siglo XIX en Nueva York, pero sus raíces se hunden en rituales antiguos de esperanza y fertilidad ligados a los ciclos estacionales.
La luz es fuente de entusiasmo, de alegría, de emoción y de dopamina, de hormona de la felicidad."
Divulgador científico
El icónico árbol del Rockefeller Center, con sus 50.000 luces LED, ejemplifica esta eficiencia tecnológica: emiten brillo máximo con mínimo consumo, sin sobrecalentarse, convirtiéndose en un símbolo global de esperanza desde la Gran Depresión.
En cuanto a colores, el amarillo evoca alegría inmediata en tests psicológicos, mientras que el rojo favorece la concentración y un estado mental sereno, ideal para momentos meditativos.
La nieve navideña: un mito blanco con raíces literarias
Aunque el nacimiento de Cristo ocurrió en un desierto sin copos, soñamos con "Blanca Navidad" gracias a la cultura europea y obras como el cuento de Charles Dickens. Alcalde aclara que cada copo es una "escultura hexagonal" única, formada por núcleos de condensación en condiciones precisas de temperatura y presión.
No existen copos idénticos porque no se dan las mismas condiciones de formación."
Divulgador científico
Esta paradoja blanca, simulada con harina en belenes, une tradición y meteorología, recordándonos cómo la nieve domina las celebraciones en regiones frías.
Olores que despiertan emociones: del polvorón a la leña
La Navidad huele a canela, galletas y leña, aromas que conectan directamente con el bulbo olfativo, el sentido más emocional según Alcalde. Estos evocan recuerdos vívidos, influyendo en el ánimo y hasta en decisiones de compra, como estudian los expertos en marketing.
El olfato es posiblemente, según dicen los científicos, el sentido más emocional de todos."
Divulgador científico
Empresas de perfumes lanzan velas con olor a polvorón para capturar esta magia, mientras que oler antes de comer o socializar es un instinto primitivo de supervivencia, detectando venenos o aliados a través de moléculas volátiles.
El placer de regalar: un cóctel hormonal de sorpresa y empatía
Dar un regalo libera dopamina y oxitocina, fortaleciendo lazos sociales y evolutivos. Alcalde destaca que el placer surge de la sorpresa, la cercanía y el sentimiento de aprecio, e incluso animales practican intercambios similares.
Somos animales sociales y tenemos la capacidad de empatizar con el otro, nuestra capacidad de amar."
Divulgador científico
Envolver aumenta la emoción por el factor estético y sorpresa, diferenciando regalos por compromiso de aquellos con auténtica emoción, que alteran nuestras hormonas de forma notoria.
La estrella de Belén: ¿cometa, supernova o conjunción?
Cerrando la charla, Alcalde explora este enigma astronómico, descartando eventos comunes y apuntando a un posible cometa que pareció "detenido" sobre Belén, como describe el Evangelio de Mateo. Giotto inmortalizó su imagen con cola inspirada en el Halley.
La estrella de Belén pudo ser un cometa durante su fase de aparente inmovilidad."
Divulgador científico
Esta tarde en COPE, con Pilar García Muñiz al frente, Alcalde vistió la ciencia de rojo navideño, invitándonos a ver las fiestas con ojos curiosos, donde la ilusión se entreteje con explicaciones neuronales y astronómicas.