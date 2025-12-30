Jorge Alcalde, divulgador científico, revela la ciencia de la Navidad: por qué las luces, los olores y los regalos nos hacen felices

Los humanos somos "un poquito fototropos", como explica Alcalde, atraídos inevitablemente por la luminosidad que estimula nuestras neuronas y libera dopamina, la hormona de la felicidad. Esta tradición de iluminar árboles y calles remonta al siglo XIX en Nueva York, pero sus raíces se hunden en rituales antiguos de esperanza y fertilidad ligados a los ciclos estacionales.

La luz es fuente de entusiasmo, de alegría, de emoción y de dopamina, de hormona de la felicidad." Jorge Alcalde Divulgador científico

El icónico árbol del Rockefeller Center, con sus 50.000 luces LED, ejemplifica esta eficiencia tecnológica: emiten brillo máximo con mínimo consumo, sin sobrecalentarse, convirtiéndose en un símbolo global de esperanza desde la Gran Depresión.

En cuanto a colores, el amarillo evoca alegría inmediata en tests psicológicos, mientras que el rojo favorece la concentración y un estado mental sereno, ideal para momentos meditativos.

Alamy Stock Photo Regalos de Navidad envueltos bajo un árbol de Navidad

La nieve navideña: un mito blanco con raíces literarias

Aunque el nacimiento de Cristo ocurrió en un desierto sin copos, soñamos con "Blanca Navidad" gracias a la cultura europea y obras como el cuento de Charles Dickens. Alcalde aclara que cada copo es una "escultura hexagonal" única, formada por núcleos de condensación en condiciones precisas de temperatura y presión.

No existen copos idénticos porque no se dan las mismas condiciones de formación." Jorge Alcalde Divulgador científico

Esta paradoja blanca, simulada con harina en belenes, une tradición y meteorología, recordándonos cómo la nieve domina las celebraciones en regiones frías.

Olores que despiertan emociones: del polvorón a la leña

La Navidad huele a canela, galletas y leña, aromas que conectan directamente con el bulbo olfativo, el sentido más emocional según Alcalde. Estos evocan recuerdos vívidos, influyendo en el ánimo y hasta en decisiones de compra, como estudian los expertos en marketing.

El olfato es posiblemente, según dicen los científicos, el sentido más emocional de todos." Jorge Alcalde Divulgador científico

Empresas de perfumes lanzan velas con olor a polvorón para capturar esta magia, mientras que oler antes de comer o socializar es un instinto primitivo de supervivencia, detectando venenos o aliados a través de moléculas volátiles.

Alamy Stock Photo Brillante exhibición de luces navideñas

El placer de regalar: un cóctel hormonal de sorpresa y empatía

Dar un regalo libera dopamina y oxitocina, fortaleciendo lazos sociales y evolutivos. Alcalde destaca que el placer surge de la sorpresa, la cercanía y el sentimiento de aprecio, e incluso animales practican intercambios similares.

Somos animales sociales y tenemos la capacidad de empatizar con el otro, nuestra capacidad de amar." Jorge Alcalde Divulgador científico

Envolver aumenta la emoción por el factor estético y sorpresa, diferenciando regalos por compromiso de aquellos con auténtica emoción, que alteran nuestras hormonas de forma notoria.

La estrella de Belén: ¿cometa, supernova o conjunción?

Cerrando la charla, Alcalde explora este enigma astronómico, descartando eventos comunes y apuntando a un posible cometa que pareció "detenido" sobre Belén, como describe el Evangelio de Mateo. Giotto inmortalizó su imagen con cola inspirada en el Halley.

La estrella de Belén pudo ser un cometa durante su fase de aparente inmovilidad." Jorge Alcalde Divulgador científico

Esta tarde en COPE, con Pilar García Muñiz al frente, Alcalde vistió la ciencia de rojo navideño, invitándonos a ver las fiestas con ojos curiosos, donde la ilusión se entreteje con explicaciones neuronales y astronómicas.