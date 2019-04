¿Cómo fueron las estrategias de los Community Manager durante el debate?

Muchos medios españoles aseguran este martes que fue el candidato de Ciudadanos para las elecciones generales, Albert Rivera, quien se llevó el gato al agua este lunes en el debate electoral de RTVE. Otros apuntan a que Sánchez aguantó el envite, mientras que se decantan por apostar por el repaso de Iglesias a la Constitución o a la contención de Casado como los ganadores de la noche. Pero en el año 2019 la batalla dialéctica está también está en otros campos: ¿quién ganó el debate en las redes sociales? ¿Qué candidato fue quien más menciones obtuvo en Twitter?

En La Tarde de COPE hemos hablado con Javier Abrego, fundador de la plataforma Tweet Binder, especializada en analizar todo lo que ocurre en la red social Twitter. Según todos los datos recogidos de este lunes, Pablo Iglesias obtuvo un total de 250.000 Retweets o “compartidos”. Le sigue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con 200.000. Por contrario, tanto los mensajes de Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista, como los de Pablo Casado, presidente de los populares, no llegaron a los 100.000 Retweets. Eso sí, Abrego asegura que “ser el más mencionado no quiere decir que hayas ganado”. Y es que para decir que alguien ha ganado el debate en Twitter hay que tener muchas otras consideraciones, pero “es significativo la cantidad de Retweets que tuvieron”. “Los datos de audiencia no fueron para tirar cohetes, pero ayer hubo 1.100.000 tweets” afirma el fundador de Tweet Binder, que los ha comparado con la final de GH, que generó 37.000. “Es llamativo”.También podríamos compararlo con el Madrid contra el Athletic, que generó 58.000.

“Los datos son una auténtica barbaridad. Yo estaba preparado para 200.000 o 300.000, pero los partidos se han volcado mucho en estos debates”. Estos resultados pueden significar muchas cosas, como que hay muchos indecisos y los partidos lo saben, de modo que se vuelcan en Twitter para ganar estos votos. Además, estos datos son “datos monumentalmente espectaculares” comparado con otros debates, según Abrego.

En cuanto a datos totales, se enviaron más de 730.000 con el hashtag #DebateEnRTVE además del segundo hashtag oficial, que consiguió otros 370.000 mensajes. También destaca Abrego la abundancia de los emoticonos, algo que choca con hace 4 años, donde apenas publicaban emoticonos los Community Manager: “la comunicación está cambiando mucho, tanto en Whatsapp como en Twitter, ahora no es sólo texto, ahora se llena mucho con Gifs o con emoticonos. Los partidos están intentando ir por el voto de la gente joven que va a votar por primera vez”, concluye.