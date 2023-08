Cómo decir que no sin ofender a otra persona: esto es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacerlo

¿Quién no ha aguantado una situación y ha terminado explotando? Nos enfadamos y terminados diciendo las cosas de forma agresiva y con malas palabras. Es algo relativamente normal que ocurra en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, cuando explotamos las cosas no terminan muy bien que digamos, al menos para nosotros.

La gente de nuestro alrededor se sorprende, se enfada o nos echan las cosas en cara. Se trata de una situación un tanto incómoda si esto ocurre con tu pareja. Pero, si la relación es verdadera y nada tóxica, la otra persona debería saber comprender que hay cosas que no nos gustan y que no solemos decir as cosas de malas formas. Pero, si no es así, debemos plantearnos si esa amistad o relación nos conviene.

La psicóloga, experta en neuropsicología y psicoterapia cognitivo-conductual y autora del libro 'Cómo mandar a la mierda de forma educada', Alba Cardalda, explica en 'La Tarde' de COPE que la razón de esta actitud se debe a que "no nos han enseñado de pequeños a decir las cosas a medida que las vamos sintiendo". No sabemos cómo expresarlo y pensamos que si decimos algo no le va a gustar a nadie y se van a enfadar. "Vamos acumulando y llega un momento en el que ya no lo podemos gestionar y acabamos explotando", añade. Para poder evitar esto es que hay que aprender decir que no "cuanto antes, cuando ya empezamos a sentir que algo no nos gusta o que no queremos hacer algo".

"Aunque la otra persona no esté acostumbrada a que le digamos que no (...) si sabemos transmitirlo con asertividad y con educación" no debería de haber ningún problema. "Si la otra persona no es capaz de gestionar ese no, ya deja de ser responsabilidad nuestra", comenta.

¿Qué es ser asertivo? Según la psicóloga, "ser asertivo es ser capaz de decir lo que sentimos, o lo que pensamos, de una forma honesta, sincera, pero teniendo en cuenta que la otra persona tiene sentimientos".

¿Qué es la asertividad?

La asertividad es una forma de comunicación que consiste en defender nuestros derechos, expresar nuestras opiniones y realizar sugerencias de forma honesta, sin llegar a caer en la agresividad o la pasividad, respetando a los demás, pero sobre todo respetando nuestras propias necesidades.

¿Se puede aprender a decir que no siendo ya adultos?

La experta explica que "siempre es mejor que nos enseñen desde pequeños". Cuando somos adultos, "aunque no nos hayan enseñado de pequeños en la infancia, también podemos aprender". Es verdad que hay que "trabajar un poco en esas creencias que nos hacen pensar que está mal decir que no" o que es propio de una persona egoísta. Pero, a medida que "las vamos trabajando, el resto ya viene más rodado".