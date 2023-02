Una psicóloga te da la clave para identificar a una persona tóxica: "Es una actitud ante la vida"

El otro día, iba en el autobús, me quedé sin batería en el móvil, así que me puse a observar a la gente que había a mi alrededor. Y escuché a dos chicos hablando, y uno de ellos le contaba al otro una serie de problemas que estaba teniendo en su trabajo. Además, lo hacía con tono de queja. En el rato que estuve escuchando escuche varias frases como: "parece que todo me pasa a mí", "parece que todo lo que hago lo hago mal...". Y entonces pensé: ¿qué pensará la gente de mi alrededor cuando me escuchan hablar?

Por eso, en 'La Noche de COPE', te invitamos a hacer una reflexión: ¿Qué es lo que inspiro a los demás? Para ello puedes hacer un ejercicio muy bonito que es escuchar las últimas notas de audio que has enviado, ¿qué tono tienes? ¿Suena negativo y victimista, o suena alegre y optimista? Haz la prueba. Cuando caemos en el victimismo, es difícil abandonar la idea de que todo nos pasa a nosotros, ya que, en ese momento, necesitamos encontrar al malo de la película. Pero claro, si no lo vigilamos, corremos el riesgo de sonar así.

Para evitarlo, la psicóloga de 'La Noche de COPE' Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere nos hace entender en qué consiste esa sensación de que alguien se hace la víctima. "Es una persona que se pone en el centro y tiene esa actitud lánguida, pesimista y pone todo eso en el foco de lo que le sucede", concreta. Pero más allá de eso, "es una actitud ante la vida en la que eximimos de nuestra responsabilidad de todo aquello que nos sucede y nos posicionamos en esa sensación de no ser capaces y de necesitar a los otros".

"Lo que esconden"

En el día a día tenemos muchas personas que pueden ser victimistas en el trabajo, en el gimnasio, en nuestra propia familia, pero, ¿cómo se detecta a una persona victimista?. Para Macu Gortázar hay una clara diferencia entre los quejicas y los victimistas: "La persona quejica es aquella que está instaurada siempre en lo negativo que le pasa, pero la persona victimista, aunque también pone el foco sobre lo negativo, pone el foco de la culpa en los demás en lugar de en sí mismo".

"Para detectarlos, no solo hay que fijarse en ese discurso de queja, sino además en que no se responsabilice de lo suyo, que espera que le resuelvan todo por ella", sentencia la psicóloga de cabecera de 'La Noche de COPE'. Esto suele ir de la mano con el pesimismo, pero no son lo mismo: "La persona pesimista pone el foco en lo que no tiene, en lo que le falta o lo que le va mal, que tienen problema para hacer balance de lo que le ha pasado en el día y encuentre cosas buenas". Para diferenciarlo, "ya no solo es que las cosas me van a ir mal porque sí, sino que las cosas van a ir mal porque pobrecito yo, es una vuelta de tuerca más".

Es curioso porque "las personas victimistas se nos hacen muy pesadas", pero "el entorno" favorece para que lo sigan siendo. "Al final, se quejan tanto que se lo hacemos nosotros y si se lo hacemos nosotros se ven como unos pobrecitos. Son personas que puede ser que exista una circunstancia en su vida que les ha hecho sentirse inferiores y eso ha condicionado su comportamiento porque el entorno le ha mandado ese mensaje de pobrecito, lo que has tenido que luchar...", explica Macu Gortázar. "Lo que esconde en realidad es una sensación muy grande de que no eres capaz de hacer algo", sentencia.