¿Es mejor ser una persona controladora o manejarse bien en el caos?: "Suele pasar factura"

Dicen los expertos que la personalidad de alguien se puede describir a través de sus pertenencias. De hecho, te invito a hacer una prueba, ¿cómo es la casa de tu mejor amigo? ¿O cómo tiene el coche tu hermana? Se suele decir que una persona muy ordenada trata de poner fuera ese orden que le falta en su interior o, por el contrario, personas muy desordenadas tienden a controlar aquellos aspectos más importantes para ellos. Por eso, en 'La Noche de COPE' hablamos del orden y el control en la gente y cómo es esa personalidad.

Hay personas que necesitan tener todo controlado y que se maneja mal con el caos. La psicóloga de cabecera del programa, Macu Gortázar, explica cómo se genera esa necesidad de tenerlo todo controlado: "Hay personas que nacen con cierta predisposición por el tipo de carácter que tienen y cómo gestionan sus emociones. Lo que más predomina en estos casos de controladores suele ser un tema de aprendizaje, es algo que solemos replicar porque es un poco lo que hemos aprendido". De hecho, hay ejemplos.

"Si nuestros padres han tendido a ser más reprimidos con las emociones, a tener las cosas muy bien controladas, a tener un carácter más bien un poco cuadriculado, pues va a ser un factor determinante a la hora de cómo desarrollamos el nuestro", explica con un ejemplo la psicóloga. Macu Gortázar también hace referencia a "las experiencias". "Si de repente empezamos a vivir acontecimientos en los que se ha visto mermada nuestra confianza o nos han pasado cosas que nos han obligado a mantenernos en alerta ante la vida y a tener esa sensación de que si no lo grabamos nosotros parece como que la vida nos pasa por encima, pues todo eso es un buen caldo de cultivo para que desarrollemos ese carácter", explica.

Así son

Se puede decir una "persona con una personalidad que tiende a tener la necesidad de tener las cosas controladas" lo que solemos ver es "que son personas muy herméticas, que reprimen bastante sus emociones, pues una persona más bien fría", concreta Macu Gortázar en 'La Noche de COPE'. "Hay pequeños detalles como que son muy puntuales, son muy cumplidores cuando se comprometen con una cosa, pero que dan poco lugar a la flexibilidad y a la improvisación", finaliza la psicóloga.

¿Y qué sucede con las parejas de personas que son muy controladoras? "Como es fácil delegar esa responsabilidad, lo que hacemos es de alguna manera mantener que ellos sigan en esa tesitura. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ellos necesitan ese control". Pero, según Macu Gortázar, explica que esta actitud "suele pasar factura". "Lo que más me he encontrado es una enorme frustración cuando las cosas no suceden y una cuestión de manejo de las expectativas; en un día pensaban hacer 35 cosas y solo llegan a 20, se someten a unos niveles de autoexigencia muy elevados", concreta.