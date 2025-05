Un coleccionista de latas de conserva da la clave sobre los verdaderos años que aguantan: "Me he comido una y..."

Es hora de comer, abres la nevera y las estanterías están vacías. Acudes entonces a la despensa y esta semi-vacía, al fondo de un tono gris plateado hay una lata o una conserva. En ocasiones un salvavidas y, muchas otras, un auténtico manjar. ¿En qué casa no hay una lata de conservas en la estantería?

Seguro que esto te ha pasado alguna vez... Haces limpieza de la despensa y te encuentras con algunas latas que llevan tiempo caducadas. ¿Qué haces entonces? ¿Las tiras? Seguro que no sabes que algunas latas de ciertas conservas cobran valor con el paso del tiempo porque se supone que van cogiendo mejor sabor y textura, como los vinos. Pilar García Muñiz recuerda en 'La Tarde' la historia de las conservas, repasa algunos datos curiosos y abre el melón del valor que pueden tener las mismas.

Carlos Álvaro, conocido en redes como 'El Catalatas', acumula más de 300 latas muy especiales en su colección privada. Carlos empezó una colección de Whiskey bastante potente y tiene "más o menos" la misma cantidad de latas que de botellas. La clave de la colección está en un artículo de José Carlos Capel: "El artículo decía 'Las conservas mejoran en la lata como el vino en la botella' y empecé acumular latas por un tubo".

Cuando estamos en el supermercado una de las clásicas costumbres que tenemos es mirar la fecha de caducidad, pero, ¿y con las conservas? ¿Cuándo caducan? "Yo me he comido una sardina que llevaba 20 años caducada y ha sido la mejor que he probado en mi vida. El proceso de 'putrefacción' no ocurre cuando la lata esta esterilizada, es casi eterno, así que puedes abrirla tranquilamente. Tanto en España como en Francia hay conserveras que no ponen la fecha de caducidad, sino la fecha de consumo preferente", afirma Carlos Álvaro.

¿caducan las sardinas en lata?

Se afinan con el paso del tiempo a condición de que se hayan envasado con aceite de oliva y se conserven en condiciones adecuadas. Atraviesan un periodo óptimo entre los 5 y los 10 años. Transcurrida una década se estabilizan y no mejoran. La fecha de consumo preferente es sólo indicativa, justo para cumplir con lo legislado, pero su proceso de afinado puede proseguir durante bastante más tiempo.

En suma, las sardinas en lata mejoran con el paso del tiempo, pero siempre y cuando las mismas sean de calidad, de rigurosa temporada, bien tratadas en las fábricas y es determinante el aceite empleado.

Conservas que no caducan

El mejor ejemplo de esto se da en 2012, cuando Hans Feldmeier, un reputado farmacéutico alemán, llevó a las autoridades sanitarias de su país una lata de manteca del año 1948 para comprobar si aún se podía consumir. Para el asombro de todos, dichas autoridades determinaron que la lata se encontraba en perfecto estado para el consumo y únicamente había perdido el sabor y el olor original.

Un caso similar ocurre en Estados Unidos cuando recuperan latas de miel, tomates y ostras en conserva de un barco de vapor hundido en el río Misuri. Al analizarlas, descubrieron que eran perfectamente comestibles y que solo habían perdido el aspecto inicial y las vitaminas A y C. El resto de las propiedades permanecieron intactas.