La ciudad de Cantabria que fue la primera en popularizar el bikini en toda España: nadie lo llevaba hasta entonces

A día de hoy, si te nombro la palabra ”bikini”, se te viene a la mente un traje de baño dividido en dos partes usado por las mujeres en verano en la playa o en la piscina. Sin embargo, no siempre ha sido así. En 1946, un ingeniero francés lanzó la bomba: el primer bikini, un modelo rompedor y diferente a la actualidad.

Ana Velasco, historiadora y autora del libro “La moda española” se pasa por La Tarde para comentar junto a la presentadora Pilar García Muñiz, la evolución de la moda desde las primeras prendas deportivas en la Antigua Roma ,hasta el traje de baño que todos conocemos hoy en día.

El tabú no era problema en la Antigüedad

Juventud y pobreza eran los símbolos de la desnudez en el mundo antiguo. Ir vestido era significado de distinción.

Realmente, en esta época no podemos hablar aún del bikini. La ropa se utilizaba para hacer deporte. Vestidos de piel y túnicas pesadas para poder entrenar.

La bomba estalla en el siglo XX

En 1946, un ingeniero francés presenta un proyecto de traje de baño, dividido en dos partes: el bikini, pero no el que todos conocemos hoy en día, sino, un traje muy grande con una característica que no agradó especialmente a la gente más tradicional y a la prensa, pero que abría un universo de posibilidades para las mujeres jóvenes. Por primera vez el ombligo no estaba tapado por un trozo de tela. “El traje más pequeño del mundo”, así lo definió el autor. Desgraciadamente, 6 años después fue prohibido en la mayoría de países, entre ellos España y Bélgica.

En nuestro país, tenemos que irnos hasta el 1948 para ver los primeros bikinis. Una joven francesa inauguró esta prenda al lucirla en Santander. Tras este acontecimiento, esa misma playa pasó a llamarse "Playa de los Bikinis"

Uno de los aspectos que más curiosidad generaba era el autor del invento, un ingeniero, sin embargo, es algo bastante común. El nylon y el punto pasaron a convertirse en los protagonistas de la moda femenina, ya que la tela escaseaba tras la Segunda Guerra Mundial.

Michelin Bernardini, bailarina francesa de cabaret, fue la primera en empezar a usar el bikini para sus shows , marcando un antes y un después en la forma de pensar de la gente. Poco gente utilizaba aún el bikini pero la mayoría de la gente lo aceptaba.

“La chica bond” que cambió la mentalidad de la gente

Alamy Stock Photo Úrsula Andrés

La escena que cambió la imagen del bikini en la sociedad, fue la salida del mar de la actriz sueca Úrsula Andrés en la película 'Dr. No'. La actriz apareció con un cuchillo en la cintura, a la par que lucía un traje blanco reflejando libertad y la llegada de la modernidad.. “En Suecia el desnudo no era tabú”, afirma Velasco. Posteriormente nacería el “molino”, modelo de bikini caracterizado por dos tiras finas que muestran casi con integridad el pecho de la mujer.

Desde los 70 hasta la actualidad

A la par que la mentalidad de la gente se iba abriendo más y más, los bikinis iban reduciendo su tamaño. El control del cuerpo como forma de ganar poder. “Yo soy libre de llevar mi cuerpo donde sea y decido yo, no la mirada de los demás“ es la frase usada por nuestra historiadora para definir el cambio.

Los años pasaban y la tendencia seguía siendo la misma, sin embargo, entraba en escena la delgadez. Las mujeres empezaban a sentir presión por tener un cuerpo perfecto, ya que las tallas eran pequeñas y no todas las mujeres podían lucirlos. Afortunadamente, a día de hoy, todas las mujeres pueden usar este traje de baño sin problema.

Los bikinis protectores al sol y la búsqueda de tejidos que no dejen marca, es ya una de las principales preocupaciones de las mujeres, lo que nos invita a ser optimista con un futuro en el que ninguna mujer rehuya a ponerse algo por el que dirán.