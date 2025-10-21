COPE
CaixaBank reafirma su compromiso con el sector vitivinícola

Además, renuevan el acuerdo con la Federación Española del Vino a través de AgroBank, impulsando la competitividad, el empleo y la lucha contra la despoblación rural.

CaixaBank - FEV
00:00
Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:17 min escucha

España, tierra de vino y futuro.

Con más de 950.000 hectáreas de viñedo, somos el tercer mayor productor de vino del mundo y líderes en exportación por volumen.

Desde CaixaBank, reafirmamos nuestro compromiso con el sector vitivinícola: entre enero y agosto hemos concedido 841 millones de euros en financiación, un 2,9% más que el año anterior.

Además, renovamos nuestro acuerdo con la Federación Española del Vino a través de AgroBank, impulsando la competitividad, el empleo y la lucha contra la despoblación rural.

