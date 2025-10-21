CaixaBank reafirma su compromiso con el sector vitivinícola
Además, renuevan el acuerdo con la Federación Española del Vino a través de AgroBank, impulsando la competitividad, el empleo y la lucha contra la despoblación rural.
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:17 min escucha
España, tierra de vino y futuro.
Con más de 950.000 hectáreas de viñedo, somos el tercer mayor productor de vino del mundo y líderes en exportación por volumen.
Desde CaixaBank, reafirmamos nuestro compromiso con el sector vitivinícola: entre enero y agosto hemos concedido 841 millones de euros en financiación, un 2,9% más que el año anterior.
Además, renovamos nuestro acuerdo con la Federación Española del Vino a través de AgroBank, impulsando la competitividad, el empleo y la lucha contra la despoblación rural.
"Las joyas del Louvre han sido sustraídas por cuatro tíos que solo necesitaron siete minutos para cometer uno de los robos del siglo"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño