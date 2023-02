Un experto revela la verdad que hay detrás de los vídeos que suben los políticos a las redes sociales

Estamos exactamente a tres meses de que comience una nueva campaña electoral, el 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas y municipales y, los distintos partidos, ya han puesto en marcha la maquinaría de propaganda política. Para muestra un botón.

Con el ruido de los flashes de las cámaras no sé si puedes apreciar que es Pedro Sánchez. El presidente del gobierno está tomando un café, supuestamente improvisado, en la casa de dos jóvenes de Parla que cobran el Salario Mínimo Interprofesional. Un vídeo que Sánchez ha hecho público en sus redes sociales el mismo día en que el consejo de ministros aprobaba la subida del Salario Mínimo. Durante los próximos minutos vamos a repasar este y otros vídeos de distintas campañas electorales y vamos a comprobar con un experto en comunicación si algunas estrategias que rozan claramente el ridículo son efectivas o no. ¿Qué hay detrás de este vídeo de Pedro Sánchez que acabamos de escuchar.

Pues resulta que uno de los dos jóvenes, en teoría anónimos, que aparecen en el vídeo es hermano de líder de las Juventudes Socialistas de Parla, Cristian González. Ya es la tercera vez en medio año que Pedro Sánchez se monta un encuentro casual con ciudadanos ‘fake’. En septiembre, estrenó curso político con una jornada de puertas abiertas para gente anónima, entre los que en realidad se encontraban, militantes y cargos socialistas. Y hace menos de un mes se dejó ver jugando a la petanca con un grupo de jubilados de Coslada que resultaron ser afiliados.

Una partida que, por supuesto, el presidente del gobierno se encargó de publicitar en sus redes sociales, ¿cuándo se descubre la verdad no es contraproducente esta estrategia de videos preparados? Una pregunta que le voy a trasladar a Eduardo González Vega, que es consultor político y profesor la Universidad Camilo José Cela ¿Es peor el remedio que la enfermedad como suele decirse?

Pues según opina el propio Eduardo, "todas estas estrategias comunicativas se hacen con el objetivo de humanizar a los candidatos, demostrar esas facetas humanas de los políticos para acercarse más a la ciudadanía. Pero, cuando no se hacen bien, acaba siendo peor el remedio que la enfermedad". "Es cierto que se habla de estas cosas y no de otras, que quizás como estrategia puede ser útil. Pero la idea es que esto se haga de forma que la gente entienda que es auténtico, que es honesto, sencillo y que no se descubra que al final está todo teatralizado. Esa autenticidad es clave", añade.

Muchas veces hacen esto sin darse cuenta del peligro que hay de que esto termine en una caricatura. "Al final la gente no confía tanto en este tipo de iniciativas. Para poder hacerlo bien, creo que esto hay que diseñarlo en una estrategia a 4 años (que es lo que duran los periodos electorales)", indica Eduardo.

Y esto es solo en el caso de Pedro Sánchez. Pero no es el único que ha recurrido a esto. Paco Cuenca, el alcalde de Granada, fue el primer político español en abrirse una cuenta oficial en 'TikTok', estrenándose con un vídeo en el que imitaba el baile de 'Despechá' de la cantante Rosalía. Ahora ya son muchos los políticos que están en esta red social de vídeos: por ejemplo, las vicepresidentas Nadia.

Cerca del 40 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años se informan por redes sociales. ¿Qué aportan a la propaganda política estos nuevos medios? "Es importante pensar que hay veces que se puede hacer bien y es efectivo. Pero, lo que es decisivo, es que si utilizas'TikTok', tienes que usar el lenguaje de'TikTok' y con perspectiva a influenciar en el público que consume esa red social", explica Eduardo. "Tú no puedes llegar con un discurso que no es habitual de esa red, buscando efectividad, porque no va a pasar", agrega.