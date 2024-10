Beatriz Luengo confiesa la artimaña del gobierno de Cuba para silenciarlos por 'Patria y Vida': “Es muy fuerte”

'Patria y vida'. Así es como se llama la canción que Yotuel, cantante y compositor cubano, escribió junto a Beatriz Luengo, artista española. Ambos pretendían no solo hacer una música bella, como la que acostumbran a componer, sino protestar contra la situación que se vive en Cuba.

Ni falta que hace contarte cuál es el escenario que, desde hace tantos años, encierra una dictadura en el país. Los cubanos se mueren, literalmente, de hambre. La pobreza y la desesperanza se instala en sus calles y en sus corazones, y no tienen visos de que la situación vaya a cambiar.

Yotuel, oriundo del país, cada vez que puede, alza la voz por los que no pueden hacerlo, y se mueve perfectamente en la canción protesta. 'Patria y vida' ha conseguido lo que ambos deseaban: que se convierta en un movimiento social.

Es magistral, porque da la vuelta al lema castrista de 'patria o muerte', y con ella consiguieron ganar el Grammy Latino a Mejor Canción del Año, y ahora, la han convertido en documental.

Un documental que ha traspasado la frontera de lo común: estrenarse en cines y que los espectadores ayuden al pueblo cubano.

'Patria y vida: el poder de la música' es el nombre del documental que presentaban el propio Yotuel y Beatriz Luengo en 'La Tarde'.

El objetivo sigue siendo el mismo: enseñar al mundo la realidad de Cuba y ayudar a que, más tarde que temprano, llegue la libertad al país.

“Si nos hubiéramos puesto a hacer una historia de ficción sobre lo que una canción puede conseguir, hubiéramos pensado que es exagerado. Nos ha dado la voluntad de que el pueblo de Cuba salga a la calle, es la primera vez que a partir de una canción se genera un movimiento” explicaba Beatriz Luengo.

Luego, un sinfín de momentos que llegaron: el Grammy Latino, la visita a la Casa Blanca y el recuerdo de 'Patria y Vida' como un canto de libertad.

Un lema convertido en un 'canto de esperanza'

Las canciones son, sin duda, un arma muy poderosa para influir en la vida de las personas, por eso, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se quieren lanzar.

Y si bien, como apuntaba la propia Luengo, hay canciones que “no restan”, lo importante es sumar y que sirvan para ayudar a los más necesitados. Y eso es, precisamente, lo que han querido hacer con 'Patria y Vida', tanto la canción como el documental.

“Si estuviera ahí, me gustaría sentir que hay personas fuera, que la humanidad existe, no hace falta ser cubano para sentir esta historia. No hay quien haya visto la película y no hayan dicho que quieren ayudar” apuntaba la artista.

Pilar García Muñiz y Beatriz Luengo

Emocionada y entre lágrimas, relataba cómo el documental surgió después de la canción, a raíz de lo que habían captado las cámaras. “Alguien nos dijo que nos grabáramos, pusimos una cámara 24 horas y a los chicos en Cuba. El cámara cubano que los grabó, copió en el disco duro y un día entró la seguridad y lo rompió y lo metió preso un mes” contaba.

“Llegó a Nicaragua, cruzó cinco fronteras con el disco duro y al llegar a Estados Unidos lo entregó. Cuando vi las imágenes en mi ordenador, no pude mirar a otro lado. Desde fuera, como artistas, pensamos que es muy fuerte” explicaba.

Es perfectamente consciente de que 'Patria y Vida' es mucho más que una canción y se ha convertido en todo un movimiento social. Y eso, dice, que la crearon con miedo a las represalias y a lo que pudiera traer consigo.

“Me emociono porque todavía hay miedo. Tengo dos hijos y...Yotuel no tiene miedo, él es mucho más valiente” decía apenas sin palabras.

Algo en lo que no está de acuerdo el propio Yotuel, que afirmaba que ella es valiente porque quien lo es, es el que alza la voz “con miedo”.

“No hay que tener miedo para hacer lo justo. El día que sientas miedo por hacer el bien, empiezas a hacer el mal. Lo más lindo que tiene la lucha de Cuba, es que todo el mundo sabe que es justa” expresaba el cubano.

Así, ambos, junto con más artistas cubanos, crearon un himno que hoy es un documental que ayudará a todos sus paisanos. “Todo se resume en la libertad, y por eso hay que luchar” señalaba Yotuel.

Las represalias por ayudar al pueblo cubano

Como apuntaba Yotuel, nada que implique una causa justa, sale gratis. Y en su caso, la artimaña que ha urdido el gobierno cubano, fue una orden de secuestro internacional.

“A mí me han prohibido la entrada de por vida, todo gran beneficio lleva un sacrificio grande y lo asumimos. Si íbamos a esos países, teníamos que informar antes para que ellos tomaran precauciones” contaba.

Beatriz, en su caso, afirmaba que siente miedo porque tiene dos hijos pero que, gracias a Dios, viven en Estados Unidos protegidos a todas horas. “Ellos fueron los que nos contactaron y nos han protegido como familia. No somos políticos, solo somos músicos y nos vimos en medio de esto. Tenemos aquí protección privada, y tengo la tranquilidad de que hay otros artistas que han alzado la voz. No somos los primeros ni seremos los últimos” expresaba.

Puede que ahora la canción se haya viralizado y se haya convertido en un himno, pero Luengo recuerda cómo, en un principio, pocos confiaron en lo que escribían. “Nadie nos apoyó con la canción, tiene acordes menores, es canción reivindicativa y con estructura muy larga y nadie nos quiso apoyar. Y se ha vuelto viral y un grito de esperanza”.