Aclaran si los aficionados del Athletic Club ya han perdonado a Nico Williams: "Me jugaría el sueldo"

Nico Williams ya se ha presentado al entrenamiento del Athletic Club de Bilbao, con puntualidad británica y rodeado del ruido mediático que ha generado su reciente renovación hasta 2035. Lo ha hecho tras protagonizar uno de los grandes culebrones del verano, con el FC Barcelona al acecho y la afición rojiblanca en vilo. El internacional español ha pasado el reconocimiento médico en Lezama y este martes se pondrá a las órdenes de Ernesto Valverde en una jornada de doble sesión, mientras el ambiente en torno a su figura sigue siendo motivo de conversación entre los hinchas del conjunto vizcaíno.

El culebrón del verano aún colea

José Ángel Peña, periodista que cubre la información del Athletic para El Partidazo de COPE, ha sido claro al describir cómo ha sido su regreso: “Cumpliendo un poco con la fotografía que esperaban los aficionados del Athletic tras su renovación… y después de haber sido protagonista de uno de los culebrones del verano”. Para muchos, su continuidad ha sido un alivio, pero no todos parecen haber pasado página tras semanas de rumores e incertidumbre sobre su futuro.

En el mismo día, además de Nico, también han regresado otros ocho jugadores al trabajo en Lezama, incluidos los internacionales Unai Simón, Dani Vivian y Aitor Paredes, así como los cedidos Padilla, Vencedor, Rincón y Eguiluz. El único jugador que aún disfruta de vacaciones es Mikel Jaureguizar, reciente participante en el Europeo sub-21. Sin embargo, como ha admitido Peña, “era la foto del día”, y no por los demás, sino por el nombre que lleva meses en boca de todos: Nico Williams.

"A la gente nos cuesta recoger cable"

Pero, ¿cómo ha sido recibido realmente Nico por la afición? ¿Le han perdonado ya los seguidores rojiblancos el baile de rumores con el Barça? Luis Munilla, conductor del programa, se lo preguntaba directamente a Peña: “¿La gente lo perdona todo con Nico ahí en Bilbao?”. La respuesta deja entrever que el ambiente no es uniforme, aunque la mayoría parece dispuesta a olvidar.

“Ya sabes que a la gente, en general, nos cuesta recoger cable”, ha admitido Peña. “Los más beligerantes… cuando algunos le daban ya en el Barcelona y pedían que se marchase y poco menos que apedrearle… eso les costará un poquito más”. Sin embargo, también ha recordado que muchas de esas críticas han quedado circunscritas al ámbito de las redes sociales. “Luego, al final, el que va a San Mamés, el que aplaude, el que pita, muchas veces es otro tipo de aficionado”.

EFE Los internacionales Nico Williams (2i), Unai Simón y Dani Vivian (i) han regresado este lunes a Lezama para incorporarse a la pretemporada del Athletic Club ya concluidas sus vacaciones unos días más tarde que las del resto de sus compañeros por su participación en la Liga de Naciones

Peña cree que la mayoría de la hinchada sí ha perdonado a Nico Williams, especialmente por su rendimiento sobre el terreno de juego y su compromiso con el club: “Renovó hasta 2027 cuando lo más sencillo hubiera sido quedar como agente libre… y ahora tiene contrato hasta 2035 con una cláusula elevada. Además, en el terreno de juego sigue siendo un jugador diferencial”. Como ha explicado el periodista, ese tipo de decisiones son las que hacen que los seguidores terminen aplaudiendo y no silbando.

Además, la figura de su hermano, Iñaki Williams, actual capitán del Athletic, también actúa como escudo protector: “Ahí también está Iñaki Williams, el nuevo capitán del Athletic y su hermano, y todo el equipo para arroparle. Yo creo que por ahí no va a haber problema”.

EUROPA PRESS Mural en el barrio de Lutxana de Barakaldo del que han borrado a Nico Williams

En tono distendido, Peña ha terminado su intervención con una anécdota reveladora: “Como me decía una persona dentro del club cuando yo decía: ‘¿Qué pasará? ¿La gente recogerá cable?’ Me decía: ‘Mira, el que no recoja cable, que se haga socio aficionado de…’ y me daba un nombre al azar de un club de LaLiga”. No ha querido revelar el club mencionado, pero la broma subraya la confianza del entorno del jugador en que será bien recibido por la mayoría. Tanto, que se ha atrevido a lanzar una apuesta en antena: “Yo me jugaría tu sueldo a que no se lleva una pitada tremenda ante el Sevilla”. Munilla, entre risas, le respondió: “Yo me jugaría el tuyo”.

Habrá que esperar al primer partido oficial en San Mamés para comprobar si el público bilbaíno ha pasado página definitivamente. Pero por ahora, todo indica que Nico Williams vuelve a casa con los deberes hechos… y el perdón cerca.