El bar de Málaga que "subasta" la comida

En Málaga hay un restaurante muy especial. Allí funcionan las cosas de otra manera, no hay carta y los camareros cantan los platos que llevan. Es algo muy peculiar porque no es lo común en los bares o restaurantes españoles.

Este viernes en 'La Tarde' en COPE, el dueño del bar 'El Tintero', Eduardo de la Torre, nos explica cómo funciona su negocio y por qué lo gestiona así. "Sobre la 13:00 empieza a llegar la gente y empezamos a sacar los platos. Sobre la 13:30 ya está el restaurante lleno y comenzamos con los fríos, por ejemplo, ensaladas, gambas etc. No tomamos nota en las mesas, vamos pregonando lo que sacamos de cocina. Vamos sacando todo a la vez. En el restaurante tenemos un aforo de unas 700 personas, es muy grande. La gente entra, come y se va porque es muy rápido. Según llegan ya les ponemos la bebida y después vamos sacando la comida y lo van cogiendo".

"Todas las raciones cuestan 7,50 euros, a excepción de unas bandejas que tiene un precio diferente. Pero lo que más se vende por lo general son los platos. Un día con buena clientela damos de comer a más de 2.000 personas. Las mesas se van renovando y cambia la gente. Llevo con el restaurante abierto desde 1966. Abrimos todo el año, hasta en invierno", explica Eduardo.

"Se me ocurrió esta forma de atender al público por mi madre. Antiguamente la gente que vivía del mar no sabían ni leer ni escribir. Yo le pasaba la comanda a mi madre pero muchas veces no se enteraba, así que un día que ya estaba harto, le díje que cocinara lo que quisiera mientras que yo se lo ofrecía a los comensales. No suele sobrar prácticamente comida hecha, porque según vamos viendo la gente que entra vamos haciendo más platos", explica el dueño del famoso bar.

"Todo lo compramos en las lonjas de aquí. O bien vamos al merca o al puerto a comprar el pescado. Nos levantamos a las 4 de la mañana y vamos a por ello. Ahora mismo somos fijos 30 empleados en invierno. En verano como hay más clientes somos 72 trabajadores", concluye Eduardo de la Torre.