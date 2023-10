Un atracador de bancos ingresa en la cárcel y 9 años después, su vida es muy diferente: "Pensaba que no salía"

La historia de Javier Gala es la de un atracador de bancos que ahora trabaja en un centro de salud. Una gran historia de superación tras pasar por la cárcel y conseguir dejar atrás las drogas. Ahora tiene una vida tranquila, junto a su pareja, y sueña con poder comprarse una casa.

Él tiene 62 años, se crio en el barrio de Villaverde de Madrid y en los años 80 se sumergió de lleno en la época más dura de la droga. Empezó a fumar tabaco con 13 años,a los 15 empezó porros y luego LSD, Cocaína y heroína. Entonces, se enganchó a las drogas y no le daba el dinero para poder consumirlas.

Para ello, lo que hizo fue atracar bancos, explicaba que, "en el barrio todo el mundo de nuestro ambiente tomaba drogas y la mayoría robaban bolsos, en las casas y luego están los atracadores de bancos que te dan mucho dinero y van muy bien puestos, lo respetaba todo el barrio". Javier también quería hacer este tipo de actos hasta que lo propusieron, "estaba deseando, me lo propuso el chico que hizo la película 'Deprisa Deprisa' y acepté. Conocíamos a un chico que trabajaba en el banco central que nos avisó de que en la calle de Las Ventas había un banco que no tiene mucha seguridad".

Esa fue la primera vez que Javier había empuñado un arma, aunque él no tenía pensado usarla y afortunadamente no lo hizo. Solo la hubiera usado en caso de defensa personal. Cuando atracaron los bancos, los policías les perseguían por las calles mientras Javier y sus compañeros iban a toda velocidad, "nos saltamos 6 o 7 controles de la Guardia Civil, robamos 3 coches a punta de pistola, una persecución desde Salamanca hasta Ávila. Me pasaron 3 o 4 balas rozando, fue como una película".





11 años atracando bancos

Javier estuvo durante 11 años atracando bancos y más de 20 sucursales bancarias atracadas, el botín más elevado que se llevó fue trece millones de pesetas y siempre iban entre 2 o 3 personas. El dinero apenas le duraba porque estaba enganchado a la droga, "cuanto más tenías, más te drogabas, más invitabas a la gente y más te vestías con ropa de marca, no ahorraba nada y mi madre tampoco me lo cogía",

La estancia de Javier en la cárcel

Él estuvo poco más de nueve años, de los cuales dos, fueron en régimen abierto. Los días allí eran duros y les daba para pensar en todo, la familia poco a poco se iba desgastando, se veía inmerso en peleas y en drogarse, aparte, explicaba que "hace mucho frío, la comida era impresentable y con bichos", tenían que cocinar para 3.000 personas.

Javier durante todo el tiempo que salía de la cárcel volvía a atracar y seguía enganchado a las drogas, por tanto, era una cadena constante el entrar y salir de la prisión. Llegó un punto que su cuerpo no aguantó más y se contagió de Sida, mientras estaba en la cárcel de Salamanca con 18 años de condena con juicios pendientes, "pensaba que no salía de esta porque en aquella época no había medicación".

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cómo salió del pozo?

Javier quería vivir una vida digna y al estar enfermo quería llegar hasta donde se lo permitiera la enfermedad, pero le costaba dejar las drogas, "me podía tirar un mes sin tomar, luego tomaba otro día y todo el tiempo que había ganado lo perdías otra vez, te tirabas 15 días sin tomar y así me tiré años que no conseguía dejarla, hasta que un día en noviembre, estaba en casa de mis padres pensando y dije hasta aquí, estuve meses leyendo la Biblia y me vino bien y empecé a trabajar".

También empezó a estudiar para seguir aprendiendo, ascendiendo y mejorando como persona. Además, conoció a Ana, su compañera y amiga que conoce desde hace 9 años, los que lleva en Madrid Salud. Ella hizo una encuesta a sus compañeros para ver qué pensaban de Javier y salieron adjetivos como "valiente, agradecido, buena persona, responsable, respetuoso, implicado en el trabajo, siempre dispuesto a aprender y ayudar".