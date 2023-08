El vídeo de un youtuber italiano que muestra la realidad del fentanilo en las calles: "Parecen zombies"

El fentanilo es un opioide que, al tomarlo, produce una sensación de paz y tranquilidad, de disminución de sufrimiento y del nivel de consciencia. Así lo ha contado la doctora del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Enriqueta Ochoa.

"La gran diferencia con la heroína es que el fentanilo es muy potente, los efectos son muy rápidos y el riesgo de sufrir una sobredosis mortal son muy altos", explica.

En Estados Unidos se comenzó a recetar para "dolores banales" y acabó desembocando en fuertes adicciones. En medicina, se sigue utilizando para la sedación de intervenciones quirúrgicas y dolores agudos o crónicos.

"Cuando caminas entre ellos, te cambia la vida"

El youtuber Federico Zazza, más conocido como 'Zazza el italiano', con más de un millón de suscriptores en YouTube, es reconocido por explorar los barrios más peligrosos del mundo. Ha sido testigo de primera mano de la situación que se está viviendo en Estados Unidos con esta droga, concretamente en Kensington, Filadelfia.

"Cuando lo ves en pantalla es impactante, pero cuando caminas entre ellos, te cambia la vida", comienza. Por la temática de su contenido, está acostumbrado a ver personas víctimas de la drogadicción, pero reconoce que es increíble ver cómo el fentanilo afecta a estas personas.

"Parecen zombies: están en el medio de la calle, no responden, yo pensaba que estaban muertos. Es muy triste ver a personas que se reducen a este estado", testimonia.





El testimonio de uno de los adictos

En el vídeo que publicó el pasado domingo, con casi nueve millones de reproducciones, pudo hablar con uno de los adictos, de 21 años. Relataba que su madre y su primo habían muerto de sobredosis y parecía que su hermano abusaba de él. "Casi llego a entender a estas personas. Drogarse no está bien, pero cuando tu vida es un infierno constante, no tienes educación y te encuentras solo a los 20 años, refugiarse en la droga es algo normal", comentaba.

Zazza añade que "nosotros vemos la droga como un infierno", mientras que esta gente "es el paraíso" porque es el único momento en el que pueden entrar en contacto con sus seres queridos y olvidar su situación.

"Dos mundos paralelos en el mismo lugar"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo verdaderamente impactante es que hay gente paseando junto a ellos que actúan como si no existieran. Lo mismo ocurre en el sentido contrario, no miran a los que pasean entre ellos. "Son como dos mundos paralelos en el mismo lugar", detalla.

En el barrio de Kensington, donde él ha grabado, hay miles de personas que sufren esta situación, llenando calles enteras con tiendas de campaña. Aunque es probable que todos los que allí viven no consuman fentanilo, "es complicado vivir tan cerca y no probarlo nunca".

Pero el youtuber reconoce que estas personas son "el problema menor". Los peligrosos son "los camellos, que están en la otra esquina. Es mejor no hacerles enfadar, tenía miedo de ellos porque me tiraban cosas y me miraban mal. Las personas que sufren drogadicción no tienen ningún interés en hacer daño a los demás".

Es realmente sorprendente queesta "epidemia" es reciente. Como ha contado Zazza, la situación se extendió a raíz de la pandemia. "Por lo que he visto, es algo muy difícil de quitar. Es el infierno en la tierra", concluía.