Así logró escapar la chica retenida y agredida sexualmente mientras hacía el Camino de Santiago

El Camino de Santiago, sus distintas rutas y etapas, es un camino espiritual y de paz, pero en el mismo también se producen delitos. La Guardia Civil acaba de detener a un hombre que retuvo contra su voluntad a una joven peregrina alemana en Nájera (La Rioja) y la agredió sexualmente.

La chica tras acabar su etapa no encontró alojamiento en los albergues de la zona y el individuo le ofreció su casa para descansar. Ella, confiada, le siguió. Y en esa vivienda ocurrieron los hechos. Horas después, un gran dispositivo policial lograba detener al presunto autor, que ha quedado en libertad, con la obligación de comparecer en sede judicial cuando se le cite.

La periodista especializada en sucesos, Cruz Morcillo, explicaba que los hechos ocurrieron "hacen un par de semanas, pero han transcendido ahora. La chica era una alemana de 24 años, estaba recorriendo sola el Camino francés.Había salido de Logroño y completado la etapa hasta Nájera, una etapa de unos 30 kilómetros. Se apartó del camino un par de kilómetros hasta el albergue municipal, pero no había sitio libre y cuando intentó regresar al camino se encontró con este individuo de 48 años y origen magrebí, vecino de Nájera. Él se ofrece a acompañarla hasta el camino, pero le dice que puede quedarse a descansar un poco en su casa y luego seguir. Ella, agotada, confía y va con él. Suben hasta la casa, cierra con llave, la retiene, la tumba a la fuerza y se abalanza sobre ella, realizándole tocamientos".





Así logro la chica solventar la situación

Para escapar de esa situación, según lo que la chica contó, fue "gritar, chillar, forcejear con el agresor" hasta que consiguió llegar a la puerta para salir a la calle pidiendo auxilio. Entonces, la socorren los vecinos y la llevan al cuartel. "Estaba muy asustada, además de la barrera del idioma, porque no habla español. No quiso que la llevaran al centro de salud para ser examinada por el médico forense del juzgado, donde también se hizo prueba preconstituida, es decir, se le tomó declaración como suele hacerse en estos casos para que no sea necesario que vuelva a declarar", decía el periodista, Pablo Muñoz.

La parte más difícil de este suceso fue dar con el presunto agresor. "La Guardia Civil hizo un dispositivo muy potente, rodea Nájera y varios agentes acompañan a la chica que estaba perdida para que reconstruya el camino que siguió porque no tenían información del individuo". Y Cruz añadía que lo hacen es reconstruir el camino "por donde la llevó el individuo, se confundió un par de veces, pero finalmente señaló la casa a la que la había trasladado este tipo que estaba allí, y con un gran despliegue lo detuvieron".

El agresor no vivía con nadie y además, no tenía antecedentes por otros delitos. "Fue detenido y puesto a disposición judicial. El juez le dejó en libertad, pero investigado y con obligación de comparecer en el juzgado cuando se le llame. Pese a que el delito es por el que se detiene, es detención ilegal y agresión sexual, no hubo agresión sexual como tal, pero con el cambio de la ley del sí es sí, cualquier abuso es agresión, de ahí la imputación que tiene. La chica tras las diligencias cogió un autobús hasta Burgos y a partir de ahí siguió haciendo el Camino de Santiago, agradecida por el trato recibido".





No es el primer caso de agresión en el Camino de Santiago, pero es seguro

No es la primera vez que ocurren delitos de este tipo en el Camino, pero, hay que recalcar que sí es seguro hacerlo en solitario. Pablo decía que desde hace tiempo "la Policía y la Guardia Civil tienen planes especiales de seguridad porque hay que recordar que el Camino de Santiago para España es muy sensible, hay infinidad de peregrinos que cada año recorren el Camino y es necesario que se sientan seguros por ellos mismo y porque es una fuente económica y para España es imprescindible que tenga buena imagen".