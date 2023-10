Carlos Herrera confiesa el itinerario del Camino de Santiago que nunca realizará: "Me da pavor"

Carlos Herrera es un amante del Camino de Santiago. Siempre que tiene ocasión, habla en 'Herrera en COPE' sobre las rutas que ha realizado y las diferentes anécdotas que ha vivido en esta aventura. Entre esas vivencias, destacamos aquí la confesión que ha hecho el comunicador en antena. Ha explicado cuál es la ruta que le da "pavor".

Esta revelación vino tras una conversación que mantuvo Herrera con Alberto. Este oyente quiso felicitar a todos por el programa. En el arranque de su intervención en el programa, habló sobre María José Navarro. "Es la reina de ahí. Me encantaría conocerla", asegura. En ese instante, Carlos Herrera sentenció un "ya empezamos". Estaba de broma y desató las risas de los colaboradores del programa.

Tras este halago a Navarro, el oyente ha indicado que es peregrino del Camino. "Le meto goles", afirma Herrera en un tono claramente de broma.

Al segundo, Alberto le replica que hace saltos muy raros en sus rutas. "Se tratan de etapas neutralizadas, como el ciclismo", incide el comunicador.





"Sí, sí. Tú eliges los sitios Carlos. Tú tienes que hacer el primitivo por las dos vertientes", le sugiere el oyente. Es ahí cuando Carlos Herrera ha explicado por qué todavía no ha hecho el Camino Primitivo. "Es el que me falta porque no tengo lo que hay que tener", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Por este motivo, el oyente le recomienda que haga este Camino por "la ruta de los Hospitales, no por Pola de Allande".

Asegura Herrera que la subida de Pola de Allande le da pavor. Inmediatamente después, el oyente dice que si sube por "Hospitales, te encuentras al final con el puerto de Allande". Además, añade que "cada tres o cuatro años siempre repito el Camino Francés. Completo. Hago una media de 40 kilómetros al día".

El comunicador ha realizado una comparativa explicando que, en su caso, "antes hacía 30 kilómetros como mucho. Ahora no paso de 20. 40 kilómetros no he hecho nunca".

"¿Y cuál es el récord tuyo frente a un micrófono?", le pregunta Alberto Herrera. El director de 'Herrera en COPE' ha respondido que hacía un programa llamado 'La gran aventura'. "Empezaba a las siete de las tardes y acababa a las siete de la mañana", concluye.

Así interrumpió Carlos Herrera, su Camino de Santiago, para mandar este chiste

El chiste que mandó Carlos Herrera desde un tramo del Camino de Santiago terminó por dejar de piedra al resto de colaboradores que no han podido contener la risa. Aun así, tras este momento, el director y presentador de 'Herrera en COPE' detalló cómo iba avanzando en el Camino. Ya se encontraba en tierras gallegas y contó cada uno de los avances en su ruta a través del programa.

Pero no cabe olvidar cómo arrancó esa aventura. El director y presentador de 'Herrera en COPE' comenzó su particular Camino de Santiago de una manera muy especial a la vez que inesperada. Con un "bueno, chicos, que lo paséis bien", se despedía de sus colaboradores en Sevilla, más concretamente desde la azotea del Hotel Querencia de la ciudad, desde donde retransmitió los resultados de las elecciones andaluzas.

Descubre el restaurante favorito de Carlos Herrera tras acabar el Camino de Santiago

En plena pandemia, el comunicador decidió también realizar el Camino de Santiago. Tras finalizar el estado de alarma, eran muchos los peregrinos que se han animado a retomar el trayecto. Entre ellos se encontraba Carlos Herrera.