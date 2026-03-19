Jose, jugador de Walking Football: "No es rapidez ni fuerza. Es tener precisión y movilidad. Volver a congeniar con amigos"

En una mañana fría en Tres Cantos, al norte de Madrid, el campo de fútbol Jaime Mata acoge un entrenamiento muy especial. El jugador más joven tiene más de 60 años y el más veterano, 83. Se trata del Walking Football, una nueva modalidad de este deporte que, como su nombre indica, se juega andando. Así lo ha contado Mar Amate en el programa 'Herrera en COPE' a Sofía Buera.

Este deporte nació en Inglaterra en 2011 dentro de un programa para que quienes dejaban el fútbol por la edad pudieran seguir jugando. La principal regla es que no se puede correr, adaptando así el juego para evitar el desgaste físico y las lesiones. Según los que lo practican, cuando no puedes correr, el fútbol se vuelve cabeza, primando la estrategia sobre la velocidad.

El deporte como medicina

Esta práctica deportiva se presenta como una solución al problema del sedentarismo en la población mayor, uno de los grandes retos de salud del siglo XXI. El cardiólogo Manuel de la Peña explica que el deporte en grupo es clave, ya que "crea sentido de pertenencia, porque al realizar deporte en grupo mantienes conexión social, haces amigos". Según el doctor, "ese sentimiento de pertenecer a un grupo que toma decisiones saludables, lo que hace es favorecer que tú hagas lo mismo que hacen ellos".

Foto: perfil oficial en LinkedIn Manuel de la Peña, cardiólogo y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social

Mar Amate también ha explicado en COPE cómo esta actividad cambia la percepción del tiempo en las personas mayores. Al desaparecer los proyectos y volverse los días repetitivos, el tiempo puede pasar muy despacio. Sin embargo, con una rutina de entrenamientos y partidos, como un entrenamiento el martes o un partido el jueves, el tiempo se percibe como un regalo maravilloso.

El periodista deportivo Manolo Lama también ha valorado muy positivamente esta iniciativa en los micrófonos de COPE, recordando una mítica frase del extremo del Betis, Rogelio: "correr era de cobarde". Lama celebra esta modalidad: "Al fútbol se juega con calidad. ¿Qué pasa? ¿Que ahora juegan andando? Pues me parece muy bien. Si lo importante es llevar la pelota al otro campo y a la otra portería sin correr, tocando, tocando, haciendo paredes... me encanta".

Jugar para vivir mejor

Para conocer la experiencia de primera mano, el programa ha contado con José, de 81 años, y Arsenio, de 83, dos de los jugadores del equipo de Tres Cantos. Ambos son un ejemplo de cómo esta modalidad les ha permitido volver a disfrutar del fútbol.

José confiesa que no ha dejado de practicar el fútbol desde que tiene uso de razón, pero a los 69 años tuvo que parar porque "se me acabaron los contrarios". A los 79, gracias a un amigo, descubrió el fútbol andando. Para él, este deporte no es "velocidad ni es rapidez ni es fuerza ni es potencia, es simplemente, tener calidad, tener precisión, y tener movilidad". Además, destaca la importancia de "volver a congeniar con un grupo importante de amigos".

Por su parte, Arsenio, el veterano del equipo con 83 años, dejó el fútbol a los 29 y lo retomó gracias a un compañero de la universidad de mayores. Al principio dudaba, pero se animó a probar. "Me encontré, pues, que todavía tengo salud, doy gracias a dios por mi salud, y me encontré con un grupo de amigos y con un fútbol, pues, que era diferente", explica. Su lema es claro: "No corras, que es peor".

José también destaca que en esta modalidad hay partidos mixtos de hombres y mujeres, algo que "iguala mucho la condición física". Considera que la edad ideal para empezar a practicarlo sería a partir de los 60 años, para que no haya mucha diferencia física entre los jugadores. Tanto él como Arsenio han terminado invitando a Sofía Buera y Mar Amate a presenciar un partido e incluso a jugar.