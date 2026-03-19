Manolo Lama destaca la importancia de Musso tras la lesión de Oblak: "Parecía que el mundo se acabaría, pero ha demostrado con paradas importantísimas que es un porterazo"

El Atlético de Madrid, tras el 5-2 del Metropolitano, visitaba al Tottenham en Londres con los cuartos de final de la Champions League en el horizonte. Un encuentro que para los de Diego Pablo Simeone debía ser un mero trámite, aunque el técnico argentino apostó por un once de garantías y tan solo reservó a Pubill, que se quedó en el banquillo debido a unas molestias en las costillas.

UNA DERROTA RUMBO A CUARTOS DE FINAL

Pese a los tres goles de desventaja, los ingleses salieron en busca de la remontada. Dominaron el partido desde el inicio, mientras el Atleti replegaba en busca de sentenciar la eliminatoria al contragolpe. Aunque en esos primeros minutos el conjunto rojiblanco pudo adelantarse en el marcador con un gol anulado a Lookman y otro disparo de Llorente; sin embargo, fue el Tottenham el que se adelantó en el marcador cuando Kolo Muani puso el 1-0 con un gran remate de cabeza imparable para Musso.

El portero argentino volvía a ser titular por la lesión de Oblak y en el último tramo de la primera parte evitó que Mathys Tel marcara el segundo gol en dos ocasiones. Los de Simeone estaban noqueados y dos disparos consecutivos de Julián Álvarez y Giuliano sirvieron para que los rojiblancos despertaran al borde del descanso.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Atlético celebran el gol de Hancko ante el Tottenham

Tras el paso por vestuarios, un balón robado de Julián Álvarez a Xavi Simons dio lugar al 1-1. Un tanto que marcó el propio delantero argentino, que finalizó el rápido contragolpe conducido por Cardoso y Lookman. Aunque la respuesta del Tottenham no se hizo esperar y Xavi Simons armó un disparo desde la frontal del área que se convirtió en el 2-1 y que volvía a dar esperanzas a los londinenses de cara a una posible remontada.

El gol volvía a dar esperanzas a los londinenses, que convirtieron el partido en un infierno para el Atlético. Musso volvió a aparecer para evitar el gol local tras los peligrosísimos disparos de Pedro Porro y Tel. Los de Tudor bajaron el ritmo y un córner sacado por Julián Álvarez, rematado por Hancko, dio lugar al 2-2, que daba tranquilidad a un Atleti. Los rojiblancos, con los cuartos de final en el bolsillo, se relajaron y terminaron perdiendo el partido después de que Xavi Simons marcara el 3-2 definitivo de penalti en el minuto 90.

LA IMPORTANCIA DE MUSSO

Pese a los tres goles encajados, Musso fue uno de los grandes protagonistas del partido que evitó una derrota mayor del Atlético de Madrid y una posible eliminación. El portero argentino ya tuvo un papel destacado contra el FC Barcelona en la Copa del Rey y con la lesión de Oblak está cumpliendo con creces bajo los palos.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Griezmann y Musso celebran el pase del Atlético a cuartos de final de la Champions.

Y para Manolo Lama el buen estado del guardameta ha sido "la gran noticia del Atlético". "No solo hemos visto los tres errores en los goles, ha habido más y los ha salvado Musso", explicaba el narrador de Tiempo de Juego.

Y agregaba durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE: "Parecía que el mundo, cuando se marchara Oblak, se iba a acabar; pero Musso ha demostrado que es un porterazo haciendo paradas importantísimas para el Atlético en momentos claves del partido".

Manolo Lama quiso ir más allá y también analizó los problemas defensivos del conjunto rojiblanco. "Ofensivamente ha jugado bien y ha tenido ocasiones para sentenciar la eliminatoria. Pero defensivamente, con Nahuel en la derecha, Le Normand y Ruggeri dejan mucho que desear", sentenció.