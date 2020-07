De Haro: “La posibilidad de que el sistema sanitario se colapse de nuevo es prácticamente nula”

Audio

Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias.

¡Buenas tardes, a la gente gente!

Pendientes a esta hora de los casos de Coronavirus en Cataluña, se han notificado 745 casos en las últimas 24 horas. Donde hay un buen lio político y jurídico porque la Generalitat ha vuelto a aprobar un decreto, anulado por la juez el pasado domingo, para establecer el confinamiento. Ahora el Gobierno de Sánchez abala ese decreto cuando un auto de la juez dice que no puede ser así. Los que saben de derecho dice que no hay autoridad para avalar este decreto. Lo que conlleva una falta de previsión del Gobierno que no ha desarrollado una serie de herramientas jurídicas que regulen los confinamientos.

La Universidad de Cambridge ha publicado, en el que analiza el progreso de los 193 países de las Naciones Unidas en relación a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, abarca un análisis de los problemas actuales del desarrollo sostenible y el futuro de los ODS en medio. Dentro del informe se incluye un ranking en el que compara respuestas entre los países pertenecientes. El informe destaca la dirección de Corea del Sur, que encabeza la lista y recibe 0,9 puntos sobre 1. Por lo contrario, España en último lugar, en el puesto 33 y con 0,39 puntos.

A principios en junio, secretario general de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarerllo. La actuación de la fiscalía y los hechos.

También en el caso Dina, que es el caso Iglesias hay una actuación de la fiscalía y de un juez. El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, ha insistido este martes al PSOE para que reconsidere su negativa a que la Cámara Baja cree una comisión de investigación relativa al rey emérito porque las últimas noticias sobre sus "posible actuaciones fraudulentas", además de "perturbadoras e inquietantes". Pero el PSOE y Unidas Podemos vetan comisión. Hoy hay nuevas revelaciones del mundo, el abogado Calvete ya en dijo en 2106 que no hubo robo sino filtraciones. Que no hubo cloacas, que Iglesias mintió con lo de las cloacas. PSOE da la cara por su socio de Gobierno que ya no es tanto un partido como dice Errejón, ya es un líder, esperando una radicalización. Sigue imperando la ley del silencio.