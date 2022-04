De Haro: "El volumen de los escombros, el olor de las ruinas, el dolor de los rostros no está reflejado"

Audio

Alexander mira hacia el suelo cuando cuenta la historia de su padre. Como si tuviera que avergonzarse de algo, seguramente es la pena. El padre de Alexander y Alexander vivían en Borodyanka, una ciudad cercana a Kiev. Cuando el padre de Alexander vio llegar a las tropas de Putin, intentó detenerlas.

Alexander ha encontrado el cadáver de su padre, está decapitado. Borodyanka ha sido uno de los lugares en los que se ha producido masacre de civiles. Están apareciendo cadáveres con escenas de tortura. Hoy Sánchez ha visitado Borodyanka.

Sánchez ha dicho sentirse conmovido por la devastación que ha visto. No hay que dudar, en este caso, de su palabra. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi un escenario de guerra en Siria y en Iraq. No tiene nada que ver con las imágenes, con las fotos, con la televisión. El volumen de los escombros, el olor de las ruinas, el dolor de los rostros no está bien reflejado en las imágenes.

Vivimos en una cultura de la imagen, la imagen nos acerca pero a la vez nos aleja, transforma nuestra mente, ya no somos homo sapiens si no hombres que miran imágenes en pantallas, imágenes planas, imágenes que nos alejan de la realidad porque son demasiado rápidas, porque son imágenes mezcladas con la ficción y cada vez nos cuesta más distinguir si el muerto es un muerto real o el de una serie. Paradójicamente la palabra, la palabra que estás escuchando ahora, y las palabras escritas, las largas crónicas escritas son más útiles para meternos en la realidad que las imágenes. En cualquier caso tú y yo tenemos el desafío de recuperar la realidad real. Para que la conmoción que dice Sánchez que ha experimentado no sea un producto más del mercado.

La inflación tiene una ventaja: como el dinero vale menos se paga menos por las letras de la hipoteca. Eso es así, siempre que el precio del dinero, en este caso, el euríbor no suba. Pero es que el euríbor está subiendo.

La hipoteca media a tipo variable cuesta ahora 384 euros más al año de lo que costaba hace cuatro meses. Y el precio del dinero va a seguir subiendo. Hasta ahora el BCE se ha resistido ha subir el precio oficial del dinero para no hacer más difícil la recuperación. Pero ahora hay que luchar contra la inflación y hace unas horas el vicepresidente del BCE, que es el español Luis de Guindos, ha asegurado que igual hay que empezar a subir el precio del dinero en julio.

Eso va a tener consecuencias para tu bolsillo y el mío. Si el dinero es más caro, pagamos más por la hipoteca y tenemos menos dinero para otras cosas. Seguimos esperando que Bruselas autorice la fórmula casi mágica que Sánchez se inventó para reducir el precio de la electricidad. Seguimos esperando que Sánchez agilice los trámites para que el dinero europeo llegue a los empresarios, o sea a que llegue a todos. Ya no esperamos que la subida de la cuota de los autónomos sea moderada.