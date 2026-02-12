Manuel Valiñas, exdeportista olímpico: "Practicaba la disciplina más difícil que hay; influyen muchos factores externos como la visibilidad"

El programa Herrera en COPE, en su sección La Hora de los Fósforos, ha contactado con Manuel, un pionero olímpico español en la disciplina de biatlón.

El deportista, que compitió en los Juegos de Sarajevo en el año 84, ha descrito la extrema dificultad de este deporte. Según ha explicado, el biatlón no solo exige una gran resistencia física, sino también una capacidad de concentración sobrehumana: "Es quizá la disciplina más difícil que hay el deporte del biatlón, porque aparte de la resistencia física, tienes que llegar al campo de tiro y templarte para poder acertar con los disparos".

La dura realidad del biatlón en España

Manuel ha lamentado la precaria situación de esta disciplina en el país. "Es un deporte minoritario", ha afirmado, señalando que en España solo existe un estadio homologado, ubicado en Candanchú (Aragón). Esta falta de infraestructuras le obligó en su día a realizar todos sus entrenamientos en el extranjero. La situación actual, según ha contado, no ha mejorado: "Es un deporte minoritario y, como todos los demás, pues sufriendo para poder subsistir".

El exdeportista ha detallado que se utiliza una carabina del calibre 22 y el desafío es mayúsculo. "Llegar a 180 pulsaciones al campo de tiro y templarte, y en 20 o 30 segundos ser capaz de no fallar ningún disparo es muy difícil", ha confesado. Un error se paga caro: en la carrera de 20 kilómetros, "cada fallo es un minuto más de tiempo", mientras que en las pruebas cortas supone recorrer un circuito adicional de 150 metros por cada tiro fallado.

La picaresca en los saltos de esquí

Durante el programa también se ha abordado una de las polémicas más llamativas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se trata de una práctica detectada en los saltos de esquí, donde algunos atletas se han inyectado ácido hialurónico en el pene para conseguir una ventaja aerodinámica, ya que al aumentar su volumen obtienen un traje de competición más grande.

Aunque el volumen extra desaparece con la tensión del salto, el traje más holgado les permite planear más lejos. Los datos expuestos son sorprendentes: "2 centímetros más de tela significa 5,8 metros más de vuelo". Esta ganancia, que puede superar los diez metros, ha obligado a las autoridades a tomar medidas al respecto.

Un talento tardío descubierto en la nieve

La sección también ha contado con el testimonio de Yolanda, una oyente de Ubrique que ahora reside en Suiza. Ha compartido la asombrosa historia de su marido, de 57 años, quien descubrió su pasión por el esquí de travesía el año pasado. A pesar de ser un recién llegado a este deporte, su talento parece innegable.

Alamy Stock Photo Calle típica de Berna, Suiza

Según ha relatado Yolanda, su marido es "muy deportista" y, tras una única clase, se enganchó a esta modalidad. El resultado no tardó en llegar: "Se presentó a una carrera, hará un mes, y quedó el quinto", ha contado con orgullo, destacando que compitió contra experimentados deportistas suizos. Su próxima competición será en el Lago Negro, demostrando que la edad no es un impedimento para encontrar una nueva vocación deportiva.