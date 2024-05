De Haro valora la OPA hostil del BBVA al Sabadell: "En el mercado bancario español falta competencia"

Audio

Pata meter dos goles en tres minutos cuando está a punto de terminar el partido hacen falta muchas cosas. Hace falta mucha forma física, mucha habilidad y hace falta, sobre todo, aceptar, creer que es posible. Yo no me llamo Joselu, pero después de lo de anoche estoy más convencido de que lo más importante es dejar abierta siempre una puerta a la posibilidad.

Carlos Torres, el presidente del BBVA, ha conseguido lo que nadie ha conseguido en España: ha conseguido poner de acuerdo a Puigdemont y al PP, al Gobierno central y a los Gobiernos autonómicos, a los sindicatos y a los empresarios.

El BBVA ha lanzado algo que en España es muy raro, una OPA hostil de un banco contra otro, para hacerse con el control del Sabadell. Se vivió eso en Banco Bilbao en 1987 con Banesto.

La inmensa mayoría de operaciones se han resuelto con una negociación pactada. Una OPA hostil es una oferta para que los accionistas de una empresa vendan sus acciones en contra del criterio de los que mandan, del consejo de administración de la empresa que se quiere comprar. Cómo te acordarás la semana pasada el BBVA lanzó una oferta amistosa para comprar el Banco Sabadell y como el consejo de administración la ha rechazado ha lanzado la OPA hostil.

¿Qué ofrece el BBVA a los accionistas del banco Sabadell? No les ofrece dinero, les ofrece papelitos, o sea acciones. Los accionistas del Sabadell que acepten la OPA recibirán por cada 4,3 acciones del Sabadell una del BBVA. ¿Esa es una buna oferta? Pues supone una prima del 8 por ciento. No es para volverse locos.

¿Por qué ha lanzado la OPA hostil el BBVA si tiene posibilidades de fracasar? El BBVA es muy fuerte en México y esta operación le puede reforzar.

¿Por qué no le gusta al Gobierno? El ministro Cuerpo, ministro de Economía, dice que el sector estaría muy concentrado. Cuerpo ha recordado que tiene la última palabra. Es verdad.

Carlos Torres ha dicho que esas cosas se dicen en elecciones, pero que luego los políticos cambian. Cuando me explique bien, me darán el visto bueno.

Los políticos dicen que no hay indultos, no hay amnistía. ¿Es cierto que hay demasiada concentración en el sector bancario? Los bancos españoles están más concentrados que los europeos. En el mercado bancario español falta competencia, han subido los tipos y subieron las hipotecas, pero no ha subido la remuneración de los depósitos. No se pusieron a competir los bancos españoles para darnos más dinero por nuestros ahorros.