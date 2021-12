De Haro: "A una semana de Nochebuena seguimos preocupados por ómicron, los precios y la economía"

Audio

Esta tarde vamos a hacer parte del programa desde el Monasterio del Escorial donde se exponen algunos de los códices, de los libros que escribió y mando escribir un rey sabio: Alfonso X. Alfonso X nació hace 50 años y sus libros, que vamos a oír esta tarde, explican muchas cosas del castellano y de la Edad Media que algunos se empeñan en llamar edad oscura. La lengua que hablamos en toda España y que se habla en muchos lugares del mundo tiene una larga y bonita historia. Una historia que arranca en la Edad Media que fue mucho más luminosa de lo que nos han contado.

Acabamos la semana como la empezamos. A una semana de Nochebuena seguimos preocupados por la sexta ola del virus, la ola de la variante ómicron y preocupados por los precios y por la economía. Sube la incidencia rápidamente, pero a diferencia del año pasado por estas fechas, estamos casi todos vacunados y las vacunas, con la dosis de refuerzo funcionan. No se puede comparar la situación en la que estábamos hace un año con la situación que tenemos ahora.

Es verdad que la variante ómicron se extiende muy rápidamente, en la Comunidad de Madrid ya suponen el 50 por ciento de los casos. Algunas comunidades como Cataluña han decidido volver a imponer la cuarentena para los que hayan tenido un contacto con un positivo. Los científicos nos van contando lo que ya saben de ómicron. En Noruega, por ejemplo, el 26 de noviembre se reunieron 117 trabajadores de una empresa para una cena. Casi todos estaban vacunados, un solo contagiado por ómicron contagió al 74 por ciento, la buena noticia es que ninguno ha acabado en el hospital. Parece que las vacunas protegen de que los casos se conviertan en casos más graves. Los expertos piden más restricciones, pero de momento, el Gobierno no quiere ni oír hablar de esas restricciones.

Recordemos que las restricciones, además de evitar contagios, fundamentalmente tienen como objetivo evitar el colapso sanitario. Las restricciones tienen un alto coste en nuestra sanidad mental, estamos muy cansados después de tanto tiempo. Y tienen también un alto coste económico. Por eso Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, apostó por una estrategia de convivencia con el virus. Ahora Ayuso avisa de que vienen semanas complicadas.

Habrá un momento, que esperemos que no llegue, en el que no se podrá seguir con la convivencia del virus: cuando la amenaza del colapso sanitario vuelva a ser real. Nuevas restricciones serían nocivas para nuestra economía, la que menos crece de la UE. Lo ha confirmado hoy el Banco de España. Ya lo habían dicho mucho antes otros. España no va a crecer el año que viene un 6,5 por ciento, va a crecer dos puntos menos, un 4,5, dos puntos menos son mucho. La ministra de Economía, Calviño, además de enzarzarse con Casado, inexplicablemente ha defendido la imposible previsión del Gobierno.

Negar la realidad no la mejora, la empeora. La buena noticia es que en esta crisis, a diferencia de lo que sucedió en 2008, tenemos mucho dinero europeo para gastar. El Gobierno no puede cambiar el rumbo del mundo para que la economía mejore. Pero lo que si puede hacer el Gobierno es gastar bien y rápido el dinero europeo. Hace unos días Sánchez presumía de haber puesto en marcha de forma rápida las reformas que pide Europa.

Las reformas quizás vayan rápidas, pero hoy el Banco de España le ha vuelto a decir al Gobierno que se está repartiendo muy lentamente el dinero europeo.