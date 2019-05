De Haro, sobre Iglesias y Venezuela: "Ha quedado claro de qué lado está el que ahora va de moderado"

Audio

Este miércoles están convocadas nuevas manifestaciones en varias ciudades de Venezuela para dar continuidad al alzamiento, sobre todo cívico, no al golpe militar, porque no es un golpe militar, liderado por Guaidó para devolver la democracia a Venezuela. Este es el sonido

Después de la dura jornada de represión de ayer, Guaidó y los demócratas protagonizan una nueva jornada de lucha. No va a ser fácil echar a Maduro pero todo sirve. ¿Qué sabemos de lo que pasó ayer? Poco. Parece que Estados Unidos, principal impulsor del cambio de régimen enVenezuela, había acordado de forma indirecta con Nicolás Maduro su huida a Cuba. Parece que el ministro de Defensa Vladimir Padrino había acordado incluso la salida de Maduro. Por eso Guaidó hizo el llamamiento de nuevo a los militares y por eso apareció, con Leopoldo López, el líder de la oposición liberado tras años de cárcel y de arresto domiciliario. No sabemos todavía por que el plan se frustó. Maduro y Rusia han negado que como ha asegurado secretario de Estado norteamericano,Mike Pompeo, el dictador venezolano tuviese un avión listo para marcharse y que hubieran sido los rusos los que le hubieran convencido a no irse. Hace unos minutos Pompeo no ha descartado una intervención militar, que sería un destastre. Todo parece indicar que ha fallado el plan de la Administración Trump. Leopoldo López se ha refugiado en la residencia del embajador español, esó si, sin pedir asilo, según ha hecho saber nuestro ministerio de Asuntos Exteriores. No es lo mismo. Mientras el pueblo venezolano lucha por recuperar su libertad Pablo Iglesias, que quiere entrar en el Gobierno de Sánchez, le ha echado la culpa a Guaidó de lo qué está pasando a Venezuela y ha hablado de golpe militar.

Ha quedado muy claro de qué lado está este político que ahora va de moderado. Iglesias, que dice que es un progresista, está del lado de la dictadura venezolana, de los asesinatos extrajudiciales, de la tortura, de la represión de la libertad de expresión, del genocidio sanitario, de un régimen narcodelictivo. Iglesias y Podemos están donde siempre estuvieron: contra la libertad y la dignidad de los venezolanos. ¿Por qué el Gobierno de Sánchez mantiene una actitud extrañamente equidistante? ¿Por que no ha desmentido a Iglesias que ha asegurado que en privado la gente de Sánchez le aseguró que se había equivocado al reconocer a Guaidó? ¿Por qué la ministrapo portavoz hablaba ayer de evitar un golpe militar, cuando lo que hay es un levantamiento cívico de los demócratas?