De Haro: "Sánchez quiere hacer con Espadas lo que hizo con Gabilondo en Madrid, soltar lastre"

Audio

"Muy buenas tardes, a la gente gente:

La radio refresca, pero ya sabes que la tarde está siendo torrida en muchos rincones de España con temperaturas por encima de los 40 grados. Estamos a 15 de junio y eso significa que los colegios no se han acabado. Y muchos se quejan de que los gobiernos autónomicos no hayan puesto aire acondicionado en las aulas y no tenga prevista alguna solución.

Hay un refrán italiano que seguro conoces: "Piove, porco Goberno" (Llueve, maldito o sucio Gobierno). Hace calor, maldita Comunidad Autónoma. Sin duda las administraciones autonómicas pueden hacer más ahora que esto de las olas de calor va a ser más frecuentes. Si los niños salen antes de clase es más difícil todavía. Pero estamos a mediados de junio, no es normal que los chicos en clase en estas fechas tengan que superar altas temperaturas. En el colegio Al Andalus de Utrera los padres se han puesto de acuerdo con la dirección para que las clases acaben antes. En Castilla-La Mancha cada colegio puede adaptar el horario como en Extremadura. Nada es fácil, pero con un poco de sentido común seguro que algunas cosas se pueden arreglar. Hay veces que estamos enfermos de Gobierno, es una enfermedad que tiende a hacernos pensar que no somos reponsables. Si los niños tienen calor que lo solucione el Gobierno, hay que tener todo previsto, todo presupuestado. No está mal que haya aire acondicionado en las clases para unos días de junio. Pero la educación española tiene otras necesidades todo el año.

Dentro de un par de horas en Sevilla se van a alcanzar a las 6 de la tarde los 39 grados. En la sede del PSOE pueden aliviarse con el aire acondicionado. Pero el domingo por la noche en esa sede, si se cumplen las encuestas, no va a haber modo de enfriar el aire. Espadas el candidato socialista puede quedarse por debajo de Susana Díaz. Sería una deblace. Espadas no está haciendo buena campaña porque insiste en utilizar los viejos argumentos: la derecha nos deja sin derechos.

Argumento que se estrecha contra el hecho de que la mitad de los votantes socialistas están cómodos con Moreno Bonilla. Espadas en la precampaña y en la campaña ha reivindicado la gestión de Sánchez.

Es muy probable que Sánchez sea la razón por la que una parte de los votantes socialistas se queden en casa o por la que voten al PP. Espadas quiere estar cerca de Sánchez, pero Sánchez no quiere estar cerca de Espadas. Ayer Sánchez estuvo en Málaga, pero no para hacer un mitin sino para hacerse una foto con Obama. El mitin que estaba programado para mañana ha sido cancelado. Sánchez quiere hacer lo que hizo con Gabilondo en Madrid, soltar lastre. Pero una deblace en Madrid no es lo mismo que una deblace en Andalucía. En las últimas elecciones generales uno de cada cuatro votos socialistas salieron de Andalucía. Por más que Sánchez ahora quiera hacer creer que no tiene nada que ver con Espadas, lo tiene difícil".