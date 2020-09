De Haro: "En la peor pandemia tenemos a un Gobierno que sigue queriendo negociar con el independentismo"

Audio

Nos hemos gastado los españoles en las vacaciones 643 euros, la mitad de lo que nos gastamos normalmente. Nos hemos gastado la mitad porque nos hemos quedado en el paro, porque estábamos en un ERTE, porque temíamos acabar como las 239 personas que han muerto en las últimas 24 horas.

239 muertos en un día. Por múltiples motivos, ese miedo, a los que pueden, les está llevando a gastar menos, a ahorrar, aumenta el ahorro privado se dispara la deuda.

Sin confianza, la recuperación se retrasa. La falta de confianza ha provocado que Cataluña haya perdido mucho peso económico. Hay empresas que se han deslocalizado de Cataluña y han ido a otros puntos de España, pero otras se han ido a otros países en los dos últimos años.

La pérdida de peso de la industria y el auge de los servicios. Cataluña ha perdido 9.352 españoles como consecuencia de los flujos migratorios entre autonomías.

Las razones de esa desconfianza la hemos visto, otra vez, escenificada en el Supremo. Torra está inhabilitado por desobediencia. Pero la sentencia no es firme porque la ha recurrido al Supremo, y el Supremo ha celebrado hoy la vista del recurso. Torra ha llegado al Supremo escenificando una unidad que no hay, con Pera Aragonés, vicepresidente acompañado.

El abogado Gonzalo Boye: “No llevaré a Catalunya a una carrera electoral irresponsable”. Tras la vista celebrada este mediodía en el Tribunal Supremo, Quim Torra ha comparecido para realizar una declaración institucional desde la sede de la delegación del Govern de la Generalitat en Madrid

La democracia en España es heredera del franquismo.

Todo esto sería poco relevante si los socios del Gobierno, si Podemos no tuviera el mismo discurso, si los socialistas no hubieran propuesto que no hay que manifestar lealtad a la Constitución, si Bildu no hubiera entrado en la ecuación.

Calidad democrática: Sustitución de los símbolos comunes por las banderas independentistas, adscripción de las Administraciones al proceso secesionista, ausencia de pluralismo en los medios públicos, Administraciones que actúan al margen de la ley y de los tribunales, la aplicación general y total de sentencias. No protección de la intimidad y discriminación por razón ideológica, elaboración de bases de datos al margen de la legalidad: censo para el referéndum y censo para la Administración tributaria catalana, líderes condenados por sedición.

En la hipótesis de que la inhabilitación se considerara efectiva a finales de mes o principios de octubre, se abriría el plazo de diez días para que Torrent explorara un candidato a la investidura y, si no lo hay, podría activar la cuenta atrás de dos meses, tras la cual, si persiste el bloqueo, se convocarían elecciones para 54 días más tarde.

Esquerra afianza su ventaja sobre JxCat. ERC aventajaría ahora en más de siete puntos y 11 escaños a JxCat y, paralelamente, ERC aventajaría ahora en más de siete puntos y 11 escaños a JxCat.

Todo esto sería irrelevante si en medio de la peor pandemia, no tuviéramos a un Gobierno que sigue queriendo negociar con el independentismo catalán y tiene pendiente una mesa de negociación.