De Haro: “Ha habido una lucha de poder por el Ingreso Mínimo Vital cuando los muertos han sido 25.000 o más”

El copresentador de ‘La Tarde’, Fernando de Haro, analiza las disculpas del presidente de Francia, de la presidenta de la Comisión Europea y las diferentes versiones sobre el Ingreso Mínimo Vital.

Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea ha dicho que la UE debe una disculpa a Italia porque no estuvo a la altura al principio de la pandemia.

Macron cuando le han preguntado por su decisión de mantener las elecciones municipales, el 15 de marzo, cuando la pandemia comenzaba sus primeros estragos. Ha asegurado que fue una decisión política y es responsabilidad suya, no de los expertos que le asesoraron. Está bien que los políticos no descarguen las responsabilidades en expertos que ellos han nombrado.

Ni pedir disculpas ni reconocer que las decisiones políticas son responsabilidad de los políticos lo está haciendo nuestro Gobierno. Eso aumenta más la dificultad para hacer frente a esta situación.

El Consejo científico nos ha dado sus opiniones a lo largo de esta crisis, desde el punto de vista científico. Las decisiones políticas corresponden al poder democrático.

El Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada un lote de mascarillas defectuosas que se habían repartido a varias autonomías, después de hacerles pruebas que han determinado que no son "útiles" para proteger a los profesionales sanitarios de la posible penetración del coronavirus.

De Haro, sobre el Ingreso Mínimo Vital

Irene Montero apuesta por pactar unos nuevos Presupuestos con PP y Cs y "dejar de lado las polémicas". No sabemos si los pactos se refieren a un apoyo a los presupuestos porque no hay papel. Si lo que está pidiendo Irene Montero, después de que Iglesias descalificara al PP en la sesión de control, dice Montero que se sume todo el mundo a los pactos. Pero si no hay papel.

La ministra de Podemos, Yolanda Díaz, que ha destacado por tomar medidas sin contar con los empresarios, dice que "la desescalada laboral se hará en dos fases: una en verano y otra a finales de año". ¿Ha hablado la ministra de Trabajo con los empresarios para preguntarle, para ponerse de acuerdo?

Seguimos teniendo un Gobierno que no ha cambiado el disco duro. Con una parte de Podemos que sigue pensando todo en clave de conflicto entre empresarios y sindicatos.

El ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, es uno de los ministros más solventes del Gobierno, ha querido justificarnos lo injustificable. Han estado a la gresca en medios de comunicación o en Twitter sobre el famoso Ingreso Mínimo Vital. Escrivá ha dicho en Herrera en COPE que las fechas coincidían, pero solo ha habido un problema de comunicación entre los dos ministerios.

No puede hacernos creer Escrivá que solo es un problema de agenda, ha habido una lucha de poder por el Ingreso Mínimo Vital cuando los muertos probablemente han sido 25.000 o más.