La pasión de un 'león' en Arabia: la historia de uno de los cinco aficionados del Athletic en la Supercopa de España en Yeda, en El Partidazo de COPE

Son solo cinco los seguidores del Athletic Club que han viajado a Yeda para presenciar la Supercopa de España, y uno de ellos es Nicolás Ruiz. Este aficionado, residente en Berna (Suiza) desde hace 15 años, ha protagonizado una auténtica odisea junto a su hijo de 11 años para poder animar a su equipo. En una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, Ruiz ha relatado los detalles de una aventura que define como su pasión.

Un viaje por un regalo de Navidad

El viaje de este año ha sido más sencillo que el del anterior, cuando una promesa a Unai Simón le llevó a reservar un vuelo a Riad que acabó convirtiéndose en un trayecto de tres escalas. "Este año me he bajado a a Milán y luego de Milán hemos volado aquí directamente", ha explicado. El motivo principal del viaje ha sido el deseo de su hijo: "Es un regalo de Navidad, él quería, yo no pensaba volver este año". La insistencia del pequeño, y la aprobación de su madre, lo hicieron posible.

La aventura no ha estado exenta de dificultades. Ruiz ha tenido que conseguir un permiso especial del colegio de su hijo en Suiza, donde "son muy serios con esas cosas". Además, ha relatado las complicaciones para adquirir las entradas a través de una aplicación oficial, sin la ayuda de un enlace directo por parte de la Federación. Para el partido de semifinales, ha pagado "unos 80 o 90 euros" por entrada para poder estar cerca de los jugadores y "gritar a los jugadores del Athletic" junto a su hijo.

La vida en Suiza y la pasión por el Athletic

Originario de Algorta, Nicolás lleva 15 años en Berna, donde su mujer y sus dos hijos nacieron. Actualmente, se dedica al cuidado de sus hijos, una decisión que tomó hace cuatro años a petición de su esposa. Ha reconocido las dificultades para encontrar un trabajo cualificado por la barrera de los idiomas: "El francés y el alemán muy bien hablado y escrito, y el inglés", son necesarios para aspirar a un buen puesto en su campo, la economía.

A pesar del esfuerzo, ver a los jugadores de cerca está siendo complicado. "Aquí es muy complicado", ha lamentado. La estricta seguridad de la organización en Arabia Saudí ha impedido que padre e hijo pudieran saludar a los futbolistas a su llegada al hotel. "Lo de la humanidad no va con ellos", ha comentado sobre los organizadores, sorprendido de que pongan tantos impedimentos para "un aficionado y medio" que esperaba al equipo.

Pese a los obstáculos, la pasión de esta familia por el Athletic no tiene límites. No es la primera vez que viajan para ver al equipo, ya que han estado en estadios como Anfield en Liverpool o en Dortmund. "Es nuestra pasión, nuestro equipo", ha afirmado Nicolás. Padre e hijo seguirán intentando acercarse a sus ídolos antes de volver a casa el viernes, demostrando que "como hacemos los del Alety, no nos rendimos".