El ministro Escrivá, en COPE: "Aún no sabemos cuál será el coste de la renta mínima vital"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá ha reconocido en COPE que todavía no sabe a cuánto ascenderá la factura por la aplicación de la renta mínima vital que el Gobierno pretende implantar a partir del mes de mayo. En una entrevista con Carlos Herrera, el ministro sí se ha atrevido a decir que su coste "estaría en el alto más rango de lo que podemos prever". "Estamos cruzando datos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y tomando como referencia la encuesta de condiciones de vida, que da ya una primera fotografía. Pero aún es muy difícil dar una cifra", ha señalado.

El ministro ha asegurado que el coste de la nueva norma no irá a cargo de la Seguridad Social sino de los Presupuesto del Estado, aunque también ha adelantado que esta medida, sumada a las otras iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno, incrementará la deuda pública.

El ministro Escrivá ha negado desavenencias y falta de coordinación con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que esta medida "ya estaba dentro de los planes del Ejecutivo" y que su puesta en marcha estaba de antemano planificada para mayo. "Yo creo que lo que ha dicho (Iglesias) es consistente con lo que he dicho yo", ha señalado. Sólo han encontrado discrepancias con la rueda de prensa que supuestamente se iba a celebrar ayer y que él ya aseguró que se enteró por la prensa. "Era muy difícil que se produjera por la agenda que teníamos ambos y, en efecto, finalmente no se celebró", ha admitido.

Escrivá ha dicho que esta renta mínima vital complementará rentas muy bajas, aunque todavía no se concretado ese umbral. "La unidad de referencia va a ser el hogar, no la persona. Calculamos que llegaremos a un millón de hogares, la mitad de ellos serán con niños y un 10% monoparentales", ha señalado. El ministro ha contado que se irá caso por caso y con una intención de inclusión y para incentivar la búsqueda de empleo, por lo que no se extinguirá en el momento en el que los beneficiarios encuentren trabajo sino cuando dispongan de una situación económica estable. "Será compatible con el salario del nuevo trabajo durante un cierto tiempo", ha incidido.

El ministro ve necesaria esta medida porque España "tiene uno de los níveles más alto de extrema pobreza de Europa" y asegurá que trabajará mano a mano con trabajadores sociales de los ayuntamientos y ONG's para llegar incluso a los casos de "marginalidad indetectables".