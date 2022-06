De Haro, sobre el primer cara a cara: "Feijóo exhibe puño de hierro en guante de seda contra Sánchez"

Audio

"Buenas tardes, a la gente gente:

Hace unas horas Rafa Nadal le ha contado a nuestro compañero Juanma Castaño, director del partidazo, cómo le dolía esa lesión con la que convive desde los 15 años.

La vida de Nadal está marcada por el dolor desde hace más de 20 años, se dice pronto. A su lesión inicial se han sumado lesiones frecuentes de rodillas y espalda. Nadal es único, pero comparte algo fundamental con ocho millones de españoles: una de cada seis personas sufre algún tipo de dolor en nuestro país. Antes de la pandemia no se hablaba mucho de estas cosas, pero ahora nos hemos dado cuenta de que no se pueden censurar. Los tratamientos contra el dolor físico y contra el dolor de la mente han mejorado mucho y esperemos que sigan mejorando. Pero entretanto muchos conviven con el dolor y eso pone a prueba las ganas de vivir.

El dolor tiene muchas causas: un accidente, una enfermedad, el hacerse viejo. Siempre delante del dolor quedan algunas preguntas sin resolver: ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? Son preguntas que no tienen una respuesta clara. Más bien no tienen respuesta. Nadal dice que ha sido feliz hasta conviviendo con su dolor. Es evidente que no ha sido un límite. No todo el mundo puede ganar 14 veces Roland Garros. Pero seguramente muchos si pueden indagar, como ha hecho Nadal, cómo se convive con el dolor sin quedar bloqueado.





El primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Empieza en este momento la sesión de control al Gobierno en el Senado, la primera sesión de control en la que va a haber un cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

El Gobierno ha intentado rebajar la expectación, temiendo seguramente que Sánchez no salga bien parado. Sabemos que el presidente del Gobierno no va a llamar "tontopolla" a Feijóo, esperemos, y que va a presumir de gestión económica, que es lo que hace últimamente.

Feijóo, probablemente, exhibirá puño de hierro en guante de seda.

Feijóo podría recordarle a Sánchez que está al frente del Gobierno con más ministros y más caro de la historia, podría recordarle que ha batido el récord en el uso del decreto ley, que es el Gobierno que más palos ha recibido del Tribunal Constitucional, que es el Gobierno que más ha incumplido las obligaciones de transparencia, que más ha querido limitar la independencia de los jueces, del Tribunal de Cuentas, del CIS, de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía... Todo eso le podría recordar Feijóo, pero seguramente lo que va a hacer es pedirle una bajada de impuestos".