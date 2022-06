Rafa Nadal, en El Partidazo de COPE: "Es posible que haya sido mi último Roland Garros; ojalá que no"

El mejor deportista español de la historia pasó este lunes por El Partidazo de COPE en un programa especial desde París. Rafa Nadal, tras ganar su 14º Roland Garros, charló con Juanma Castaño.

- Hola, Rafa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?

- "Buenas. ¿Qué tal, Juanma? Bien, bien"

- Has dado tantas entrevistas que tienes que estar muy harto. Ser el último es una complicación.

- "Tranquilo. Tengo fuerza" (sonríe)

- ¿Cómo lo has celebrado?

- "La noche fue tranquila. Al final pude cenar con el equipo en una sala del hotel. Algunos sí se fueron de fiesta. Yo necesitaba descansar porque hoy tenía un maratón".

- ¿Ha sido duro la atención a la prensa? Es decir, hemos insistido demasiado con tu tema físico...

- "No, lo entiendo. Al final había una incertidumbre que tenía que aclarar y la aclaré. Dije durante el torneo que intentaría dejar las cosas cuando terminara y es lo que he hecho. Cuando ya está dicho lo que está dicho, pues ya está. No hay más".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



- Entiendes la preocupación de la gente, ¿no?

- "Al final lo que entiendo y agradezco mucho es el cariño y todas las cosas bonitas que se han estado diciendo de mí. Soy el primero que me gustaría seguir y voy a hacer lo posible para que así sea. Al final a la gente que le gusta el deporte es evidente. No quiero que se retire según quien porque me gusta verlo por la televisión".

- ¿Quién es el que no se retire?

- "Me dices quieres que se retire Messi, no quiero que se retire. No quiero que se retire Tiger Woods porque al final me gusta verlos jugar por la televisión. No quería que se retirara Zidane cuando se retiró. Ver jugar a los jugadores que admiras que te generan felicidad".

- Te he visto caminar y hoy sí cojeas. Me ha impactado. No han pasado 24 horas y has ganado un Grand Slam ¿Hoy te duele?

- "Sí, sí. Si no, no iría cojo. Sabíamos que hoy era un día complicado a nivel de dolor porque se unen varias cosas después de dos semanas".

- ¿Te duele incluso parado?

- "Ahora estoy bien. Depende. En descarga se puede soportar bien. Han pasado dos semanas y no puedo seguir tomando todos los antiinflamatorios que estaba tomando porque hay que darle un descanso al cuerpo. El efecto rebote es importante".

- ¿El dolor cambia el carácter?

- "No. Es lógico que cuando te duele cualquier cosa más de la cuenta... por eso digo que al final sigo jugando al tenis siempre y cuando siga siendo feliz haciendo lo que hago. En un momento dado dejo de ser feliz porque el dolor te hace no poder ser feliz que es lo que últimamente ha pasado más de la cuenta. Entonces sí es momento de pensar en otras cosas".

- ¿Cómo lo gestiona tu familia?

- "A qué nos referimos".

- Juego o no juego. Sigo o no sigo. Me infiltro o no me infiltro

- "Tengo el equipo médico con el que confío. En todo lo demás mi entorno y mi equipo me ayudan en lo que se pueda. Al final apoyan mis decisiones. Si tienen otro punto de vista me lo dicen y yo escucho. Durante toda mi vida he escuchado mucho y, después, alguien tiene que tomar las decisiones. El que tiene que acertar o equivocarse tiene que ser yo".





Rafa Nadal muerde la Copa de los Mosqueteros tras su 14º Roland GarrosCordon Press





- Te he escuchado que el peor día de molestias fue en segunda ronda. ¿Tuvisteis que cambiar la fórmula de tratarlo?

- "Tuvimos que pinchar el nervio un poco más a distancia..."

- ¿Duele?

- "Un poco, sí. No es agradable (bromea)"

- ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo antes del partido?

- "Depende. Unos 25-30 minutos antes".

- Es increíble convertir en hábito algo tan molesto

- "Al final cuando lo que vas a hacer te motiva más que lo que te pueda doler... el fin justifica todo lo demás. Sabes que para tener opciones de conseguir tus objetivos no hay otra manera que hacer eso. Al final he conseguido centrarme en el tenis. Poner a un lado todos estos problemas y mentalmente enfocado en lo que tenía que hacer".

- Has jugado muy bien al tenis

- "He jugado algunos días bien".

- ¿El mejor día cuál ha sido?

- "Mi mejor partido ha sido el de Novak. El quinto set contra Félix fue bueno. La final fue un partido bastante correcto en todos los sentidos. No fue tan vistoso como el partido ante Novak, pero contra un muy buen jugador en pista de tierra conseguí tener un resultado contundente. Hice el partido que tenía que hacer para conseguir el objetivo".

- Se ha hecho viral la imagen de cómo sales a pista demostrando ya la agresividad de Rafa justo antes de empezar el partido

- "Ninguna agresividad. Lo que pasa es que cuando tienes 22 o 23 años el cuerpo no necesita tanto calentamiento. Al final necesitas activación. Para nada. Nunca haría algo para molestar al rival. No me gustaría que me lo hicieran a mí".











- ¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?

- "Hace muchos años que me siento muy querido. El cariño de la gente aquí en París es increíble. Este año se han dado una serie de circunstancias. Han sido meses complicados. Este año ha hecho que esta combinación haya sido a nivel de apoyo algo más especial".

- El día antes de jugar contra Djokovic dices que puede ser el último partido.

- Es una realidad. Lo dije totalmente de corazón porque así lo sentía en aquel momento. Venía con muy poco entreno, con una preparación escasa y Novak venía de ganar en Roma. Venía con una preparación mucho más complicada. Sé mi día a día en el pie. A partir de ahí es posible que sea mi último Roland Garros. Ojalá que no, pero si hubiera perdido aquel día dije lo mismo. Espero que no, pero mañana puede ser que sea mi último partido en Roland Garros".

- ¿Has visto la portada de MARCA?

- "No he visto nada. No he tenido tiempo".







- Relata MARCA las cosas que pasaban en 2005 cuando ganaste tu primer Roland Garros. Alucinas.

- "Hay una cosa que es muy mala en todo eso. Han pasado muchos años".

- ¡Qué va! Muy buena y estamos aquí para contarlo

- "Esa es la buena, sí"

- Es impresionante

- "Es algo inesperado. Nadie pensaba que pudiera tener una carrera tan larga. Yo tampoco lo pensaba. Me acuerdo cuando tenía 25 años que pensaba si llegamos a los 28 es todo un éxito. He mantenido siempre la ilusión".

- Dime el futuro inmediato. Esta semana. Esa decisión de vida

- "Tengo que hacer ahora un tratamiento a nivel de los nervios. A ver si consigo tener un efecto similar al que tenía para jugar los partidos aquí. Si conseguimos que esto sea una realidad pues mi ilusión sería seguir de inmediato hacia la hierba. Si no funciona vamos a ir paso a paso. Sería otro planteamiento".

- ¿Esto lo haces en España?

- "Si, lo hago en España"

- Llevas mucho tiempo callando el tema de la condición física. ¿Has sacado de repente toda esta información a la opinión pública para que sepan lo que has pasado todos estos años?

- "No. Es insostenible. Ángel García me preguntó en Madrid en rueda de prensa. Tengo 36 años. No tengo ninguna necesidad de esconder nada más. Me pasa eso en Madrid, después voy a Roma y salgo cojo de la pista... mi día a día es el que es. Lo explico sin ningún problema. No me molesta explicar mi realidad. Soy tenista no vamos a estar haciendo una tesis médica cada día".









- Tú que sabes cómo está tu pie cuando en semifinales viste a Zverev que tiene esa lesión... qué circunstancias tiene el deporte, ¿no?

- "Lo que le pasó fue algo horrible. Lo digo por experiencia. Me he tenido que retirar de partidos importantes en mi carrera. También te digo, aunque es una faena dura porque tendrá un tiempo de recuperación importante, todas las lesiones que son fortuitas mentalmente son más fáciles de asimilar. Hay un principio y un fin. Hay marcado un calendario. Ojalá se recupere bien".

- ¿Ha habido alguien que haya pensado que Nadal ya no daba más de sí? ¿Te ha sentado mal?

- "En mi caso, no. Yo también tengo las dudas. También es cierto que la llegada de Carlos es fantástica para nuestro deporte".

- Sí, pero tú estás todavía y has ganado...

- "Él también ha ganado. Y yo era una época en la que no estaba. Al final se vive del momento. Había necesidad de algo nuevo, una cara nueva y que es increíblemente bueno. Le queda toda la vida por delante. No me siento ofendido".

- Tú te sigues sintiendo bien tratado y querido por España

- "Mejor imposible".







- ¿Qué te dijo el Rey?

- "Estábamos con mucha gente. Es difícil mantener una conversación".

- Pero ha visto todo el torneo

- "Se lo agradezco mucho. Tuve la suerte de compartir y verlo en la final de la Champions. Tenemos una buena relación. Estamos en contacto".

- Deberías ponerte de fondo de pantalla el montaje que han hecho con Benzema con la 14ª y tú con el 14º

- "No lo he visto. Tengo un problema. Estoy poco en las redes sociales. No he crecido con eso".

- Eres de una generación todavía de periódico, de tele, de radio...

- "Mucho más eso".

- Rafa ha sido un placer. Te deseamos mucha suerte. Estaremos pendientes de la decisión que tomes. No tenemos derecho a exigirte nada

- "Ojalá os pueda seguir dando minutos de momentos bonitos".

- Gracias, Rafa

- "Muchas gracias".