Fernando de Haro: "Sánchez tiene que dejar a Iglesias fuera del asunto venezolano"

Audio

Por más que se empeñe Maduro el resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela ha sido una derrota para él. Se ha producido la única derrota que se podía producir: la derrota de la abstención. En Venezuela se votó ayer sin libertad alguna, el chavismo controla el Consejo Nacional Electoral que depende del Supremo y el Supremo depende de Maduro. Las elecciones se han celebrado con los partidos de la oposición nacionalizados. Y con la amenaza de que aquel que no fuera a votar no iba a comer. También había promesas de dinero, bonos y las bolsas comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

A pesar de las presiones, solamente el 31 por ciento acudió a votar. La participación real puede haber estado en torno a un 20 por ciento. Pueden ser unas de las elecciones con más baja participación desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998

El problema es que, a estas alturas, a Maduro y al chavismo le da todo igual. Ha conseguido su objetivo: acabar con la Asamblea dominada por la oposición que salió de las elecciones de 2015.

Por eso lo que cuenta ahora más que nunca es la presión internacional. Por eso es decisiva la presión que haga Europa y dentro de Europa, España. Borrell, el alto representare de la UE, que llegó apostar por estas elecciones, si se aplazaban, desde Bruselas, ha dejado clara la posición de Europa.

Fernando de Haro sobre la posición del Gobierno respecto a estos comicios

González Laya, la ministra de Exteriores, también en Bruselas ha guardado silencio sobre el fraude electoral. ¿Va a pronunciarse Sánchez con contundencia rechazando el fraude de Maduro? Debería. Pero ya sabemos que Sánchez está hipotecado en el asunto venezolano por Podemos, por eso no recibió a Guaidó en Moncloa, por eso todavía no sabemos a qué vino Delcy Rodriguez. A estas horas, todavía no se ha pronunciado Podemos, pero todos sabemos que piensan los chicos de Pablo Iglesias.

Iglesias y Zapatero en el asunto venezolano están en el mismo barco, como quedó claro cuando el expresidnete firmó con Iglesias en Bolivia la famosa Declaración de la Paz, y Zapatero se ha convertido en el tonto útil del Chavismo.

Zapatero se ha ido a Venezuela a blanquear al tirano y pide a la UE que también lo blanquee. Si Sánchez, por exigencia de Iglesias, no es nítido en la crítica de lo que sucedió ayer en Venezula, mostrará su falta de compromiso con la democracia de un pueblo muy cercano al pueblo español. La postura del Gobierno de España, la presión del Gobierno de España es decisiva para que Venezuela no sea definitivamente identica a Cuba. Hace unas horas Sánchez ha dejado a Iglesias fuera del viaje a Marruecos. Ahora tiene que dejar a Iglesias fuera del asunto venezolano