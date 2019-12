Fernando de Haro: "¿Qué tendrá que hacer Sánchez que no sea explorar todas las posibilidades?"

Audio

Dentro de media hora vamos a poder asistir a un hecho excepcional: la segunda rueda de prensa de Sánchez desde que se celebraran las elecciones. Pero no hay que hacerse muchas ilusiones de lo que pueda decir Sánchez porque solo hay dos preguntas para él y la rueda de prensa va a tener lugar en el contexto del Cambio Climático.

Seguramente no sabremos lo que piensa Sánchez de la sentencia de los ERE o cuáles son sus líneas rojas en la negociación con ERC. Esta mañana ha sido una mañana de contrastes, mientras Sánchez llevaba una agenda frenética con líderes de todo el mundo en la Cumbre del Clima, Pere Aragonès, el vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, el hombre que con Junqueras está al frente de ERC, desde el Congreso de los diputados ha bajado a Sánchez del cielo de la política internacional exigiendo para abstenerse negociar no sobre competencias sino sobre soberanía.

O se negocia sobre Soberanía o no hay nada que hablar. El diario ‘El País’ que está empeñado en hacer de celestina del acuerdo del PSOE y de Podemos y, de la abstención de ERC, publicaba este domingo una noticia en portada asegurando que los socialistas habían ofrecido a ERC inversiones y desarrollo del Estatuto de Autonomía a cambio de la abstención. Más o menos lo mismo que le ofreció Rajoy a Artur Más en 2012. Y Aragonès ha tardado horas en dejar claro que sin cesiones en soberanía no hay Moncloa. Llama la atención que siendo estas las exigencias, el ya alto representante de la política exterior Europea, Borrell, haya asegurado que no le gusta investidura con la abstención de ERC, prefiere esa solución a unas terceras elecciones.

Ahora resulta que la culpa es que el PP no se abstiene en estas condiciones cuando están negociando con ERC temas de soberanía. Borrell prefiere ERC a unas terceras elecciones. No es eso lo que quieren los españoles. Según la encuesta que publica GAD3, un 56 por ciento de los españoles prefiere volver a votar a que el Gobierno de España dependa de un acuerdo con ERC. Solo un 44 por ciento de los socialistas aprueban esa negociación.

El diario ‘El País’, en su esfuerzo por hacer de Celestina, asegura hoy que Podemos está dispuesto a suavizar sus medidas de política económica más radicales. Pero a Pablo Iglesias le ha faltado tiempo para desmentirlo. Iglesias afirma que el próximo Gobierno sí limitará los precios del alquiler. Por más que ‘El País’ quiera vendernos un Gobierno socialdemócrata que hace las mismas concesiones que se hacían a Pujol, esto no tiene nada que ver.

Arrimadas ha pedido por carta a Pedro Sánchez una reunión a tres con Pablo Casado para negociar "un gobierno constitucionalista". Desde el Gobierno en funciones explican que este encuentro podría celebrarse en los próximos días, "después de que el presidente pueda cumplir con los importantes compromisos internacionales de esta semana".