Fernando de Haro: "Las sanciones son efectivas, las arcas públicas de Rusia ya están en suspensión de pagos"

Audio

A estas horas lo normal es que tú y yo estuviéramos intentando comprender cómo afecta a nuestros bolsillos la previsión del Banco de España que habla de una inflación galopante hasta el mes de julio o intentando comprender cuánto nos han subido los impuestos, en concreto el IRPF, porque acaba de empezar la campaña de la Renta. Nos han subido el IRPF porque, como hemos contado otras veces, no han actualizado la tarifa. Lo normal será que estuviéramos comentando como Sánchez sigue solo hablando de la guerra y de la pandemia cuando habla de problemas económicos.

Pero no, a estas horas de lo toca hablar es que el 20 de abril, Jueves de Pascua, ya no serán obligatorias las mascarillas en interiores. El Gobierno de Sánchez quería hacerlo antes de Semana Santa pero no había acuerdo entre las comunidades. La decisiones de este Gobierno sobre la mascarilla en muchos casos han tenido poco que ver con la evolución de la pandemia. Hace dos años Simón -dónde estará Simón- decía que no eran necesarias.

Simón decía que no eran necesarias porque no había mascarillas. El Gobierno mantuvo la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores hasta el mes de febrero pasado cuando mucho antes se sabía que servían para poco o para casi nada en exteriores. Las mascarillas han servido y sirven en interiores, de hecho los que saben de esto dicen que reduce los contagios a la mitad. De hecho hay expertos a favor y expertos en contra de que no sean obligatorias en interiores. En este momento hay 16 países de la UE en los que no es obligatoria. Son países que no tienen tanta cobertura vacunal como España. ¿Va a subir o no va subir la incidencia del covid con esta medida? En el Reino Unido, que ya no es la UE, y que no hay que llevar mascarilla ha subido la incidencia. Lo que pasa es que, como sabes, la incidencia, después de ómicron, no es lo que era antes. De hecho, en España ya solo se mide la incidencia entre los mayores de 60 años que son los que tienen más riesgo y está bajando. Eso no quiere decir que no haya gente que se muera de covid, en la última semana han muerto entre 21 o 22 personas al día. No sabemos todavía si esa es una cifra mayor o menor que los muertos que deja una temporada mala de gripe porque la temporada no ha acabado. En lo que sí coindicen todos los expertos es en recordar que hay que estar vigilantes porque este virus da muchas sorpresas.

Ojalá tuviéramos en Ucrania mascarillas contra la guerra que redujeran la mortalidad a la mitad. Afortunadamente 500 personas han podido salir de la ciudad de Mariúpol. Aunque muchas siguen dentro. En el este, en el Donbás, Putin sigue bombardeando edificios de difíciles. El presidente de la Comisión y del Consejo Europeo dicen ahora que más tarde o más temprano habrá que dejar de comprar gas a Rusia.

Si es tarde no sirve para nada. Las sanciones son efectivas, las arcas públicas de Rusia ya están en suspensión de pagos.