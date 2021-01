Fernando de Haro: "Iglesias, vicepresidente del Gobierno, ha comparado nuestra democracia con el franquismo"

Audio

La radio es servicio público. Y hay muchos niños que no han podido volver al colegio. Por eso vamos a hacer un poco de colegio en la radio. Vamos a explicar en estos minutos, los adjetivos calficativos especificativos.

Pues eso, el adjetivo especificativo, especifica. Con un ejemplo lo vamos a entender muy bien. Hoy el presidente del Gobierno se ha reunido con los embajadores en acredtados en España. Sánchez ha querido dar una lección sobre la democracia, hablando del asalto al capitolio en los Estados Unidos.

Para explicar lo que sucedió allí, ha usado un adjetivo especificativo. Lo del Capitolio ha asegurado es la consecuencia de un tipo de populismo.

Fernando de Haro explica el adjetivo empleado por Sánchez

¿Por qué ha querido Sánchez utilizar el adjetivo reaccionario? Porque quería dejar claro que estaba criticando el populismo de Trump y no de otro populismo, el de izquierdas, que es el que tiene en el Gobierno. Hay veces, como en este ejemplo, en el que en realidad el addejtivo especificativo no sirve para nada porque no se puede especificar. Todos los populismos, el de Trump y el de Podemos son iguales.

Sánchez ha querido seguir explicando la democracia y ha subrayado que la democracia es sometimiento a la ley. "No hay democracia sin instituciones democráticas, respeto al Estado social y de Derecho y las leyes democráticas".

Esto Sánchez debería explicárselo a los populistas de su Gobierno. En concreto a Iglesias que ayer en La Sexta defendió a una persona como Puigdemont que ha vulnerado sistemáticamente la ley.

Iglesias, vicepresidente del Gobierno, comparó a Puigdemont con los exiliados republicanos.

¿Qué significa eso? Significa que Iglesias, vicepresidente del Gobierno, ha comparado nuestra democracia con el franquismo. Se acaban los adjetivos, calificativos, explicativos o de cualquier tipo.