Fernando de Haro: "La guerra no solo hace un daño inmenso al PP, nos hace daño a todos"

Primero las cosas más importantes. El barco que trasladaba los cuerpos de dos de los fallecidos en el naufragio en agua de Canadá ha llegado a Terranova . Los tres supervivientes y los cadáveres de otros siete compañeros llegarán mañana. Cuando la desgracia te toca cerca, cuando te cae encima, hay cosas que empiezas a comprender. Hemos podido asomarnos un poco, poco, a la desgracia que ha golpeado a los 21 marineros que faenaban en el Villa de Pitanxo, la desgracia que ha caído sobre sus familias. Nos hemos acercado un poco, solo un poco, a lo que supone un naufragio como este. Y es inevitable que miremos ahora otros naufragios de otro modo. El año pasado naufragaron y murieron en el Mediterráneo casi 2.000 personas.

En estos micrófonos en los que te estoy hablando, en los micrófonos de la Cadena Cope se ha librado la segunda batalla de la guerra suicida del PP. Lleva razón Felipe González.

La guerra no solo hace un daño inmenso al PP. Nos hace daño a todos, a una clase política desprestigiada, a un país que tiene encima una gran crisis económica y un gran problema de confianza. Esto, aunque lo parezca, no es una serie. Es real: la política en España, la política en el PP es una lucha sin cuartel por el poder en la que vale todo.

El presidente del PP, Casado, en una entrevista que le ha hecho esta mañana Herrera, ha acusado al hermano de Ayuso de haber cobrado una comisión de 280.000 euros por el contrato de las mascarillas. Casado ha hablado de un posible delito de tráfico de influencias.

La dirección nacional del PP, que es quien acusa, no ha presentado esta mañana pruebas. Pero Ayuso también en estos micrófonos ha admitido que su hermano había cobrado.

Después de responder en Cope, Ayuso ha emitido un comunicado en el que ha dicho que no son 280.000 euros sino 55.850 y no como comisión sino por gestiones para traer las mascarillas. Pero en el comunicado Ayuso admite también que hay otros pagos de la empresa a su hermano de la empresa contratada por la Comunidad de Madrid que no quiere revelar. Luego ha comparecido Lasquetty, consejero de Hacienda para decir que el contrato es legal.

En el contrato de la Comunidad de Madrid no aparece el nombre de ningún Ayuso sino la empresa adjudicataria, Priviet Sportive. Eso pasa en todos los contratos, el comisionista o el subcontratado para las gestiones no aparecen. Casado ha negado que hubiera espías.

Pero no ha explicado por qué el hombre que supuestamente contactó con la empresa de espías, Carromero, ha dimitido. Lo seguro hasta el momento es que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid ganó una cantidad importante de dinero en un contrato de la comunidad. Lo probable es que Ayuso haya abierto fuego para defenderse. Lo probable es que la dirección del Partido quisiera utilizar la información de ese contrato para bajarle los humos a Ayuso. Lo seguro es que perdemos todos.