Fernando de Haro: "¿Esta inmunidad beneficia a Puigdemont y le permite moverse por Europa desde hoy?"

Audio

Desde que esta mañana se conociera la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la inmunidad de Puigdemont, todo el independentismo está pidiendo la libertad del condenado a 13 años argumentando que la justicia española ha quedado desautorizada. Está en marcha una operación de propaganda política que confunde los términos de esa sentencia. Los jueces del Supremo no van a hablar y el Gobierno de Sánchez, pendiente de la la abstención de ERC, tampoco va a explicar que Junqueras no ha sido absuelto, que la inmunidad parlamentaria que Junqueras hubiera debido tener decayó en el momento en el que fue condenado, que la doctrina del Tribunal Europeo no le permite a Puigdemont considerarse viajar libremente por Europa desde hoy mismo. Al menos ha hablado la Fiscalia, pide que se comunique de forma "inmediata" al Parlamento Europeo que Junqueras está inhabilitado.

¿Qué ha dicho el Tribunal Europeo de Justicia?

Lo explicaba Keon Lenaerts, el presidente del Tribunal. Los jueces europeos se han pronunciado en respuesta a una cuestión prejudicial que le planteo el Supremo antes de que se dictara la sentencia de condena. La legislación electoral española no prohibe a alguien que estaba en la condición de Junqueras presentarse a unas elecciones y probablemente ese es un agujero de nuestro ordenamiento juidicial.

Marchena y los jueces del Supremo decidieron no darle a Junqueras permiso para salir a tomar posesión como eurodiputado en las pasadas elecciones de mayo pero, para que no hubiera problemas Marchena decidió preguntar al Tribunal Europeo de Justicia si se debía entender que Junqueras era diputado y por eso tenía inmunidad aunque no hubiera tomado posesión. Era una cuestión prejudicial. El Tribunal Europeo no respondió en su momento y el Tribunal Supremo celebró el juicio con la condena que todos conocemos.

El Tribunal de Justicia Europeo podría haber decidido y hubiera sido muy razonable que ya no tenía sentido pronunciarse sobre la inmunidad que se refería a un momento ya superado porque Junqueras ya habido sido condenado. Y aquí seguramente, a los autoridades españolas le ha faltado energía y decisión para explicarle a los jueces europeos de las consecuencias de una sentencia sobre un hecho ya superado. ¿Esta inmunidad beneficia a Puigdemont y le permite moverse por Europa desde hoy? Fija una doctrina. Se es eurodiputado desde haber sido elegido. Pero Puigdemont no tiene la inmunidad de forma automática. Primero el juez belga tiene que decidir sobre la eurorden y luego, esa inmunidad tiene que ser raticada por el Parlamento Europeo.