Fernando de Haro: "En España seguimos sin distinguir entre tarifa del mercado libre y tarifa regulada"

Nadal está en París para jugar el Master de esta ciudad. Es su primera salida de casa desde que naciera su hijo y ha confesado que le costado marcharse ahora que es padre. Este es el momento en el que Nadal entra en las instalaciones del torneo.

A Nadal se le había olvidado la tarjeta de identificación. Y el portero le franquea el paso y le pregunta quién es. El tenista se detiene y le responde que es Rafa Nadal y entonces el portero le deja pasar. Nadal es así y no se le ha pasado por la cabeza eso de: "¿Pero usted no sabe con quién está hablando? Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, el segundo en ranking ATP".

Nada de eso, el portero le pregunta: "¿Quién eres?". "Rafa Nadal", responde. Nadal responde con seguridad. No sé yo si es fácil responder con tanta seguridad. ¿Pero tú quién eres? El vecino del cuarto. Ya, ya, ¿Pero tú quien eres? El periodista de la COPE. Ya, ya ¿pero tu quién eres?. El padre de fulanita, el hijo de menganito, el que corre los sábados. Ya, ya ¿pero tú quien eres? Buena pregunta.

Los de 'La Tarde' hemos estado en un almacén de leña, he estado yo con parte del equipo porque hay una auténtica fiebre de la leña. Está pasando como con el papel higiénico, mucha, mucha demanda, desde agosto.

El consumo se ha disparado y eso ha provocado que los precios suban un 30 por ciento. Claro que para comprar leña hay que tener chimenea o estufa de palos. Los que no tenemos ni chimenea ni estufa seguiremos pagando la luz y el gas caros. Puede que empiecen a descender en los próximos meses. Hoy el precio del kilovatio hora lo tenemos a 140 euros, en otoño del año pasado ese precio nos parecía una burrada, ahora casi nos parece un precio moderado. El precio del gas, como sabes, ha bajado bastante desde los máximos del mes de agosto, pero todavía sigue trayendo cuenta pasarse a la tarifa regulada del gas con la que se pueden ahorrar hasta 1.000 euros al año.

Las comercializadoras del último recurso están recibiendo muchos clientes nuevos. Pero no es fácil pasarse a las comercializadoras con tarifa de último recurso. Teóricamente el cambio es gratis, pero en algunos casos hay que seguir pagando el servicio de mantenimiento, lo que pueden ser 60 euros al año. Y luego está el problema del tiempo que es necesario para hacer el cambio. Ya antes de que muchos quisieran cambiase a la tarifa regulada, había que esperar a que te atendieran, pero ahora eso se ha complicado más.

Y luego está el desconocimiento, que eso no es un problema de las comercializadoras, que seguimos sin distinguir entre tarifa del mercado libre y tarifa regulada. Y esta ignorancia es aprovechada por algunos comerciales agresivos. Hay que saber bien qué queremos contratar o no. La leña puede ser una solución para quien tenga chimenea. Pero no hay que abusar, España en los últimos 30 años ha ganado superficie forestal, pero la madera también se acaba.