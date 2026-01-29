Canarias desgrana su modelo turístico "de récord" y afronta el reto de la vivienda y la diversificación

Canarias ha pulverizado todas sus marcas en el sector turístico. Así lo ha explicado la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE', donde ha detallado que el archipiélago ha recibido más de 18 millones de turistas que generaron un impacto económico récord de 23.000 millones de euros. Estas cifras, según De León, demuestran la fortaleza de una industria que es "vital para las islas y los propios canarios".

El buen rendimiento del sector tiene un impacto directo en las arcas públicas. De esos 23.000 millones, el IGIC, impuesto que se recauda y se queda en el archipiélago, ha permitido ingresar 6.000 millones que "ayudan a pagar servicios públicos básicos y esenciales". La consejera ha destacado que desde la época pre-COVID la facturación ha aumentado en 9.800 millones de euros, reflejando que el visitante gasta cada vez más en las islas, y ha subrayado que el gran reto ahora es redistribuir mejor esa riqueza.

La diversificación como clave

Para que la riqueza no dependa exclusivamente del modelo tradicional, el Gobierno canario ha puesto en marcha una estrategia de diversificación. Una de las grandes apuestas es el enoturismo, con el reciente reconocimiento de las bodegas como actividad complementaria. De León ha resaltado la singularidad de los vinos canarios, como los de uva malvasía, en una región donde la filoxera no llegó, lo que permite "probar un vino como lo probaba hace mucho tiempo".

Otro sector en auge es el astroturismo, cuya demanda ha crecido un 30%. Canarias cuenta con cuatro reservas Starlight y una pionera Ley de protección del cielo que limita la contaminación lumínica para proteger la observación de estrellas. "Las farolas no pueden emitir luz hacia el cielo, sino que apuntan a la vía", ha explicado la consejera sobre esta normativa única que busca atraer tanto a científicos como a aficionados.

El reto de la vivienda y el empleo

Uno de los debates más intensos en Canarias es la convivencia entre el turismo y el acceso a la vivienda. El pasado diciembre se aprobó la ley de ordenación del uso turístico de la vivienda, que ha paralizado temporalmente la concesión de nuevas licencias. El objetivo es doble: auditar la situación actual y ordenar el crecimiento. "Soy de la opinión de que no todo vale, pero tampoco no todo sobra", ha afirmado De León, reconociendo la necesidad de moderar el crecimiento para no afectar a los precios ni a la calidad de vida de los residentes.

En paralelo, el archipiélago vive un momento dulce en el mercado laboral, con cifras históricas de 1.043.000 ocupados y 144.000 autónomos, muchos de ellos vinculados a la industria turística. Este dinamismo se ha visto acompañado de una subida salarial del 10% en el sector durante el último año y una alta tasa de fidelización: "seis de cada diez turistas vuelven cada año a Canarias".

Un modelo de éxito sostenible

La consejera ha defendido que Canarias es un referente internacional en múltiples ámbitos. "Basta con salir de Canarias para darse cuenta de que somos un referente en muchas cosas, también en sostenibilidad", ha señalado. Ha destacado programas de regeneración como la inversión de 22 millones de euros en eficiencia energética para empresas turísticas y la apuesta por la digitalización para medir la huella de carbono.

Jéssica de León y Alberto Herrera, en 'Herrera en COPE'

Este enfoque busca integrar otros sectores, como la ganadería o la pesca, a través de iniciativas como el pescaturismo. De León se ha mostrado orgullosa del legado construido por generaciones anteriores, que ha permitido a muchos canarios, como ella misma, tener una carrera. "Yo soy una orgullosa hija del turismo", ha concluido, afirmando que el desafío actual es mayúsculo: "Lo que le estamos pidiendo es a un alumno de sobresaliente que saque matrícula de honor".