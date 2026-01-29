Rubén Martín desvela los "dos señalados" en la derrota del Atlético ante el Bodo Glimt: "Es la primera gran bronca de la temporada"

El Atlético de Madrid perdió contra el Bodo/Glimt 1-2 y quedó fuera de los ocho primeros de la primera fase de la Liga campeones, por lo que tendrá que jugar la ronda de dieciseisavos de final.

Sorloth anotó, de cabeza, el 1-0 en el minuto 15. Empató Sjovold para el Bodo en el 34 y Kasper Hogh hizo el 1-2 en el 58.

LOS SEÑALADOS

Para Rubén Martín, que estuvo narrando el encuentro en Tiempo de Juego, hay dos señalados: Simeone y Julián Álvarez.

Por un lado, Rubén analiza los cambios del técnico durante el encuentro: "Se habla mucho del cambio, el último que ha sido meter a Le Normand para quitar a Barrios, o sea, un central cuando necesitas ganar y vas perdiendo y quitas a un centrocampista. Pero el anterior que ha sido quitar a Nico para meter a Molina, que es quitar un centrocampista ofensivo para meter un lateral, también es raro"

"Yo creo que el Cholo se ha equivocado en los cambios, creo que sale señalado. Es la primera gran bronca de la temporada al Cholo en el cambio y al equipo al final del partido, que ha habido gran bronca, que se ha quedado gente al final", añade.

EFE Simeone, durante el partido ante el Bodo Glimt

julián álvarez

Otro de los señalados en la derrota es Julián Álvarez: "Él lo intenta todo, o sea, no tiene que ver con la implicación, pero creo que de los 11 que juegan o de los 14 o 15 que juegan, para mí es la gran decepción de esta temporada".

900/Cordon Press Julián Álvarez, tras el Atlético de Madrid-Alavés

En la siguiente fase, los de Simeone se enfrentarán al Galatasaray o al Brujas. Se sabrá en el sorteo que tendrá lugar el viernes a las 12:00h.