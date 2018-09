De Haro a las 15h: ¿No reconoceremos que esta búsqueda de likes la hemos creado los adultos?

Tiempo de lectura: 1



Ha vuelto a suceder. Otra vez el deseo de tener el mejor selfie ha provocado una nueva muerte. Esta vez ha sido en Milán, donde un joven adolescente se ha subido al tejado de un centro comercial y buscando la mejor foto ha acabado precipitándose en el vacío. Este joven adolescente probablemente ha sido víctima del nuevo síndrome, el FOMO, 'fair of missing out', miedo de quedarse fuera, fuera de lo que es tendencia, de lo que es moda. Pendientes siempre del like en redes sociales, porque el like nos da a todos la licencia para vivir, sin like en redes sociales es como si no existieras, nadie te ve, nadie te estima. Ahora vendrán los moralistas y dirán que los jóvenes, los adolescentes son insconsistentes, que las redes sociales son muy malas. Los moralistas, los adultos, ¿No reconoceremos que esta búsqueda de likes la hemos creado los adultos, que si los chicos dudan sobre el valor de su vida y buscan la aprobación desesperadamente es porque nosotros solo les hemos hablado de cierto éxito, de cierta forma devivir la vida? ¿No nos daremos cuenta los adultos de que la ansiedad de los jóvenes es nuestra ansiedad, nuestra queja, nuestra falta de una seguridad, un gusto por la vida tal como es?