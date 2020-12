Fernando de Haro: "Iglesias y Podemos, ante la duda, siempre se ponen del lado de Maduro"

Zapatero debe ser el último mohicano europeo que defiende que las elecciones que se celebran este domingo en Venezuela son unas auténticas elecciones. En realidad no, Zapatero, Zapatero no es el último mohicano de Maduro porque la tribu es grande en España incluye a Podemos, ERC y Bildu.

Las elecciones legislativas convocadas este domingo en Venezuela son un fraude desde el principio hasta el final. Desde que en 2015, la oposición ganara las elecciones parlamentarias, el chavismo ha hecho lo posible y lo imposible para neutralizar ese resultado. Ahora lo va a conseguir, se ha creado un Consejo Nacional Electoral que depende del Supremo y el Supremo depende de Maduro.

Las elecciones se celebran con los partidos de la oposición nacionalizados, los partidos de la oposición van a las elecciones porque también ha sido intervenidos por Maduro. Las elecciones son una farsa porque se celebran en un país en el que se han producido 18.000 asesinatos, 16.000 detenciones arbitrarias y al menos 650 casos de tortura en los últimos cuatro años.

Todo esto con la más absoluta impunidad del régimen de Maduro. Un informe de la Organización de Estados Americanos de hace unos días explicaba cómo el régimen de Maduro, el hambre y la asistencia sanitaria son métodos de control de la población y de aniquilación de los opositores. No por casualidad, el vicepresidente Diosdado Cabello ha amenazado con que los que no voten no van a comer.

La UE no ha mandado observadores a los comicios porque no cree que sea posible observar nada. Es una decisión que corrige la posición inicial de Borrell que es ahora el alto representante para la política exterior europea. Borrell, a diferencia de Zapatero, ha corregido, no le ha quedado más remedio que corregir.

Borrell apostó inicialmente por apoyar las elecciones parlamentarias de este domingo siempre y cuando se aplazaran para intentar con el aplazamiento que fueran algo más libres. Incluso llegó a mandar en septiembre una misión europea a Venezuela para tantear a Maduro.

El Parlamento Europeo exigió a Borrell rindiera cuentas y Borrell hace semanas que ha admitido que Europa no puede admitir los resultados de las elecciones. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Sánchez el lunes o el martes cuando Maduro se declare vencedor de las elecciones? El Gobierno ha adelantado en las últimas horas que no reconocerá las elecciones legislativas. Eso es lo que dicen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Pero qué va a hacer Iglesias que va por su cuenta? Es fácil prever que Iglesias querrá tener voz propia, e Iglesias y Podemos, ante la duda, siempre se ponen del lado de Maduro.