Fernando de Haro: "Ayer y hoy, PSOE y Ciudadanos han estado simulando con las cartas y las llamadas"

muy buenas tardes a la gente gente tiene una estupenda versión la bien pagá de Miguel Molina te debo na te pido na te debo eso es lo que le ha contestado por carta esta mañana Sánchez el bien pagado a Rivera que carta le ha ofrecido una extensión a cambio de sus condiciones no te quiero no me quieras le ha contestado Sánchez a Rivera a las 4:30 dentro de media hora se ve con el Rey y en el último minuto esta mañana antes de este encuentro en Zarzuela le ha pedido a Sánchez que cumpla tres condiciones el 155 Navarra y que no sube impuestos a cambio de la Ascensión Sánchez Estado que él es el bien para que no le debe nada y que le pide algo si una atención pero sin concesiones le ha contestado por carta y le ha dicho que él ya que con esas condiciones por teléfono se ha mostrado muy indignado diciendo que la respuesta de Sánchez el bien pagado son una reunión de Rivera con el rey luego ir a Casado a las 5:15 y a las 6 Sánchez y el Rey nos dirá esta tarde si convoca o no convoca una nueva sesion de investidura de momento aquí no hay nadie con batería suficiente por mucho que me Arenal rey si vamos por bueno este acercamiento si se puede llamar a este acercamiento el de Rivera Sánchez este es el segundo que ya digo que es mucho dar por bueno a lo mejor lo consigue la tercera en el primero Rivera y Sánchez tuvieron éxito cuando hay voluntad de cambio hay voluntad de acuerdo si estas son las propuestas que permitan culminar acuerdo entre el Partido Socialista y el partido de ciudadanos de Albert Rivera nosotros decimos que sí entonces anoche no era el bien pagado este sonido es el que se produjo en el investidura 2016 el momento en el que Sánchez Rivera llegaron a un pacto o de 200 medidas que incluya una reforma de la Constitución pero a este primer intento le faltaba un detalle pequeñito pequeño detalle y el que no tenían suficientes apoyos por lo cual no fue posible investir a Sanchez desde aquel lejano 2016 taller Rivera no había considerado a Sánchez su interlocutor sino el jefe de una banda que es como le llamo en el intento de investidura del mes de julio una banda muy mala en la que de sus miembros habían hecho de España Subbotin ustedes ni carteras ministeriales es nuestra nación la única ventaja de lo que ha pasado en las últimas horas que en este momento podemos decir que no significado un cambio sustancial cambio sustancial para investidura Sanchez la única ventaja es que por fin por fin ha hecho lo que le pedía mucho se ha abierto algún tipo de acuerdo con Sánchez a la segunda no lo va a conseguir tampoco está claro que Rivera lo buscas sé pero a lo mejor a la tercera si a la tercera a lo mejor se cumple en lo que muchos están esperando después de las elecciones digo del 10 de noviembre si Rivera no se hace presa de su pariente ya digo que ha dicho que la respuesta de Sánchez es una colección de mentira y esas cosas se dicen y luego difícil rehacer las relaciones si Rivera no se hace prisionero de sus propios actos violentos a lo mejor después de las elecciones a la tercera va la vencida y consiguen ponerse de acuerdo no estaría nada